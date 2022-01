Milionarul Sebastian Dobrincu reacționează după ce Mimi a vorbit despre despărțirea lor: Nu este o victimă

Relația dintre vloggerița Mimi și milionarul Sebastian Dobrincu ar fi fost ținută mai mult timp departe de ochii lumi, iar după ce s-ar fi despărțit, la scurt timp, el s-ar fi afișat imediat cu artista Ioana Ignat. Tânăra vedetă de pe YouTube a afirmat inclusiv că ar fi fost înșelată, însă Sebastian dobrincu neagă toate acuzațiile.

Mimi a apărut în podcastul lui Cătălim Măruță, acolo unde a vorbit despre relația cu Sebastian Dobrincu și unde a precizat că românul stabilit în SUA ar fi refuzat se afișeze cu ea, pe motiv că imaginile celor doi nu se potrivesc, ea fiind o persoană controversată în mediul online.

Totuși, Sebastian Dobrincu a oferit o reacție la cele spuse de Mimi pe YouTube. Tânărul român care a ajuns milionar în SUA este de părere că vloggerița a pozat în victimă și susține că lucrurile nu au stat niciodată așa. Mai mult decât atât, el susține că nu a înșelat-o niciodată, iar ea chiar i-a promis că va recunoaște că a mințit cu aceste fapte, într-un moment de furie.

Sebastian Dobrincu susține că nu a înșelat-o pe Mimi

Tânărul milionar a postat pe rețelele sociale o conversație dintre el și vloggerița, în care aceasta i-ar arăta un mesaj pe care ar fi urmat să îl posteze în mediul online, după ce a susținut că a fost înșelată. Dobrincu spune că Mimi nu a mai postat niciodată acel mesaj, dar a iertat-o și nu a continuat discuțiile.

„Mimi este de profesie creator de conţinut. Drama şi controversa sunt canalele prin care ea şi echipa ei generează beneficii financiare. I-am iertat şi ignorat multe atacuri nefondate, atât în privat, cât şi în public.

Ultimul episod însă a pus capac şi simt nevoia să spun cine este Mimi cu adevărat. A minţit că a fost înşelată. Deşi mi-a recunoscut în privat că îi pare rău pentru reacţia impulsivă şi eticheta umilitoare pe care mi-a pus-o acum un an, nu a avut curajul să îşi recunoască niciodată public greşeala.

Aveţi aici o parte din mesajul pe care Mimi urma să îl publice pentru a cere scuze public pentru minciună – mesaj pe care nu l-a mai publicat niciodată. Dar am iertat”, a scris Sebastian Dobrincu pe Instagram.

Sebastian Dobrincu o acuză pe Mimi că a pozat în victimă

Tânărul milionar spune că fosta lui iubită ar fi cunoscut și ea o altă persoană, la scurt timp după despărțirea lor, detaliu pe care nu l-ar mai fi precizat în podcastul lui Măruță. Mai mult decât atât, Sebastian Dobrincu susține că tânăra vloggeriță ar fi pozat în victimă, tocmai pentru a câștiga capital de imagine.

„A pozat în victimă încă de la prima noastră despărţire, la îndemnul managerului ei, pentru a câştiga capital de imagine pe baza unor drame inventate.

Mă condamnă că eu nu mi-am dorit să avem o relaţie publică, dar nu menţionează motivul reticenţei mele: la scurt timp după ce ne-am îndrăgostit, mi-a povestit motivul real pentru care voia să mă cunoască – ea şi managerul ei voiau să îmi propună să orchestrăm o relaţie falsă între noi, pentru a ne promova reciproc. Mi s-a părut cel mai josnic lucru, iar din momentul acela am avut mari frici vizavi de dorinţa ei de a ne afişa public.

La doar câteva zile după ce ne-am cunoscut, ea şi managerul ei au venit cu propunerea de a face un pictorial despre relaţia noastră pe coperta unei reviste. În contextul în care noi abia ne cunoşteam de câteva zile, propunerea era total deplasată şi m-a pus pe gânduri. Noi ne îndrăgostiserăm reciproc deja, iar propunerea lor nu mai avea sens. Deşi am stabilit împreună că ne dorim o relaţie sănătoasă, ferită de opinia publică, ea astăzi îmi resproşează propria ei decizie”, a mai precizat Sebastian Dobrincu.

Mimi, declarații despre relația cu Sebastian Dobrincu

Mimi și Sebastian Dobrincu ar fi avut o relație de 2 ani, timp în care au și locuit împreună, după cum a povestit chiar vloggerița, în podcastul lui Cătălin Măruță.

„La începutul relației, am stabilit de comun acord că nu ne dorim să fie publică, nu știam dacă va fi stabilă. Eram doi copii. Eu aveam o expunere foarte mare. Nu voia nimeni să transforme o iubire pură de copii într-un circ. (…) Ne-am mutat împreună după 3 luni.

A devenit o relație serioasă, apoi au început să apară problemele. Eu simțeam că el s-a îndrăgostit de altcineva, iar el spunea că era doar în capul meu.

În momentul ăsta, nu am de unde să știu dacă era doar în capul meu sau dacă era realitatea, numai Dumnezeu știe (…) Am rămas împreună 3 luni după momentul ăsta și a coincis cu momentul în care el și Ioana s-au cunoscut. Un an investisem mult timp și sentimente amândoi, construisem ceva. Dar, pentru că eu simțeam asta, am devenit foarte rea cu el”, a spus Mimi în podcastul lui Cătălin Măruță.