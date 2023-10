Mioara Roman va fi supusă unei noi intervenţii chirurgicale: „Din păcate, nu există altă variantă. Să ne rugăm pentru ea”

Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, se pregătește pentru o nouă intervenție chirurgicală, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Fiica ei, Oana Roman, a oferit detalii despre această situație, arătându-și îngrijorarea pentru mama sa, care locuiește într-un azil de bătrâni, relatează .

Mioara Roman trece printr-o nouă intervenție chirurgicală

La mai bine de o săptămână de când Mioara Roman a fost internată în spital, Oana Roman a dezvăluit că mama sa va suferi o nouă intervenție chirurgicală, de data aceasta laparoscopică. Cu toate că există îngrijorări legate de modul în care va suporta anestezia, nu pare să existe o altă soluție pentru a-i ameliora starea de sănătate.

Oana Roman, care împarte deschis viața sa cu prietenii virtuali, a vorbit despre perioada dificilă prin care trece. Pe lângă îngrijorarea pentru mama sa, vedeta a menționat că se ocupă singură de creșterea fiicei sale, Isabela. Marius Elisei, tatăl copilului, , nici emoțional, și această absență a avut un .

„Am lăsat-o pe Isa la școală și mă duc la spital. Mama va suferi azi o intervenție laparoscopică. Ne temem de cum va suporta anestezia, dar din păcate nu există altă variantă. Să ne rugăm pentru ea! Doamne ajută!”, a scris Oana Roman pe .

„Situația nu este încurajatoare, nu vă ascund lucrul ăsta”

Cu toate că starea mamei sale este puțin mai bună decât în zilele anterioare, Oana subliniază că situația rămâne foarte volatilă. Această perioadă plină de provocări necesită trecerea prin momente grele, dar Oana și Mioara Roman continuă să lupte și să privească cu încredere spre viitor, având încredere că planurile lui Dumnezeu vor aduce alinare.

„Ca în fiecare zi la ora 13:00 mă duc la mama. Situația nu este încurajatoare, nu vă ascund lucrul ăsta. Am pus pe hold (n.r pe așteptare) proiectele, mă concentrez să fiu lângă ea cât am voie, pentru că nu am voie să stau prea mult la spital. Trebuie să fiu și lângă Iza, asta e viața, cu bune și rele, cu perioade grele…mai puțin grele, trebuie să trecem prin toate și să mergem mai departe.

Să ne luptăm să stăm cu capul sus și privirea înainte. Să ne uităm în sus și să avem încredere că Dumnezeu are planurile lui și noi trebuie să ne încredem în asta (…) Am fost la mama, starea ei este un pic mai bună decât ieri, dar situație este, în continuare, foarte volatilă”, a scris, în urmă cu ceva timp, vedeta, pe rețelele de socializare.