Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața

Elena Boruz
04 sept. 2025, 21:41
Foto: Instagram

Mira, una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, va intona imnul la partida pe care Echipa națională o va disputa cu Canada. Anunțul oficial a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care a transmis pe rețelele de socializare cine va cânta, vineri seară, pe Arena Națională.

Mira a făcut și ea mărturisiri despre momentul mult așteptat, exprimându-și emoțiile și bucuria care o încearcă înaintea unui eveniment atât de important din cariera sa.

Cuprins:

  • Ce a transmis Federația Română de Fotbal
  • Ce a spus Mira

Ce a transmis Federația Română de Fotbal

„Imnul României va fi cântat de MIRA la meciul cu Canada!
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, MIRA, se va afla pe gazonul Arenei Naționale pentru a da glas momentului care aduce întotdeauna emoție și energie în sufletele suporterilor: intonarea imnului național.
Cu o voce inconfundabilă și hituri care au cucerit topurile, MIRA s-a impus prin autenticitate, sensibilitate și pasiune, devenind una dintre cele mai iubite artiste din România.
Intonarea imnului este unul dintre cele mai apreciate momente pre-meci, potrivit feedbackului primit de la spectatori. La meciurile Echipei Naționale, toți artiștii intonează imnul pro-bono, din respect și dragoste pentru culorile naționale și pentru tricolori”, a transmis FRF.

Ce a spus Mira

Cântăreața și-a exprimat recunoștința pentru faptul că a primit o astfel de propunere. De asemenea, a menționat că va fi un moment cu o încărcătură emoțională aparte.
„Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Națională, la meciul dintre România și Canada. Este un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenți”, a declarat MIRA pentru FRF.
