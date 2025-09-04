Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața

Mira, una dintre cele mai iubite de la noi din țară, va intona imnul la partida pe care Echipa națională o va disputa cu Canada. Anunțul oficial a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care a transmis pe rețelele de socializare cine va cânta, vineri seară, pe Arena Națională.

Mira a făcut și ea mărturisiri despre momentul mult așteptat, exprimându-și emoțiile și bucuria care o încearcă înaintea unui eveniment atât de important din cariera sa.

Cuprins:

Ce a transmis Federația Română de Fotbal

Ce a spus Mira

„Imnul României va fi cântat de MIRA la meciul cu Canada!

Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, MIRA, se va afla pe gazonul Arenei Naționale pentru a da glas momentului care aduce întotdeauna emoție și energie în sufletele suporterilor: intonarea imnului național.