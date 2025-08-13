B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mirabela Dauer, criticată dur după ce a împins un bărbat la o cântare. Ce spune avocata artistei: A fost autoapărare

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 14:56
Sursa Foto: Captură Video/ YT/ Damian Draghici

Mirabela Dauer a fost aspru taxată în online, după ce a împins un bărbat, în timpul unei cântări la o terasă. Momentul a fost filmat de un martor, iar imaginile s-au răspândit pe rețelele sociale. Mulți internauți au criticat-o extrem de dur pe artistă, dar avocata ei spune că aceasta a acționat în legitimă apărare.

Cuprins

  • Cum a reacționat avocata la criticile aduse Mirabelei Dauer
  • Ce a spus avocata Mirabelei Dauer despre incidentul în care a fost implicată artista

Cum a reacționat avocata la criticile aduse Mirabelei Dauer

„Mirabela este extrem de afectată dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit

urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită. Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat avocata Katia Cicală, pentru SpyNews.

Ce a spus avocata Mirabelei Dauer despre incidentul în care a fost implicată artista

Avocata a insistat că gestul Mirabelei Dauer a fost unul firesc al unei femei fără apărare, căreia i s-a făcut teamă de un bărbat care o tot șicana.

„În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase. Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”, a mai susținut Katia Cicală, avocata Mirabelei Dauer.

