Miracol într-o familie din Kazahstan: Un bărbat de 64 de ani și o femeie de 54 de ani au devenit părinți

Un bărbat de 64 de ani și o femeie de 54 de ani din Kazahstan au devenit părinți. Minunea s-a întâmplat datorită procedurii de fertilizare in vitro. Băiețelul este sănătos și a ajuns acasă alături de mama sa.

Părinți la 54 și 64 de ani

Canalul Telegram relatează că un copil cu o greutate de 4510 de grame s-a născut în Spitalul Central Ordabasy din Turkestan, prin operație cezariană. Mama este medic de profesie

„Sunt foarte fericit că eu și soția mea avem un fiu. Bucuria mea este nemărginită! L-am numit Nurmukhamed. Mă simt de parcă sunt cu câțiva ani mai tânăr. În ciuda faptului că am 64 de ani, se pare că nu mă voi sătura niciodată de zgomotul copiilor, dimpotrivă, sufletul meu va fi și mai fericit”, își împărtășește emoțiile Sarsen Bekmurat, tatăl, citat de .

Miracol într-o familie din Kazahstan

Spre deosebire de soția sa, Sarsen Bekmurat nu este doar tată, ci și bunic – copiii săi din prima căsătorie au devenit ei înșiși părinți.

„M-am căsătorit la 39 de ani. Sarcina mea anterioară nu a avut succes. Mulți ani nu am putut concepe un copil. Este foarte greu să nu ai copii în familie. Atâția ani, ceva a lipsit din viața mea. Nu am înțeles ce este fericirea maternității. Apoi, eu și soțul meu ne-am hotărât asupra procedurii de inseminare artificială. După ce am promovat toate examenele medicale, am primit ”undă verde””, spune Sandigul Usenbay, mamă fericită în vârstă de 54 de ani.