Mircea Badea, reacție la comentariul lui Florin Călinescu în scandalul Gheboasă: „El era fiert pe Mozart și Beethoven, nu era cu manele...”

Omul de televiziune Florin Călinescu a comentat și el scandalul declanșat de prestația trapperului Gheboasă la festivalul Untold. Reacția sa a fost ironizată de realizatorul TV Mircea Badea.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo.

Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine. Băiatu’ în sine nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea?

Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia. E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență”, a declarat Florin Călinescu la Antena 3 CNN, potrivit

Mircea Badea a comentat la rândul lui, ușor ironic: „Adevărul este că Florin Călinescu, la PRO TV… doar pe Mozart era. Era fiert pe Mozart și Beethoven, nu era cu manele…”.

Jandarmeria a dat amenzi pentru limbaj, după Untold

Amintim că Jandarmeria cu 1.000 de lei. El a spus că nu va plăti amenda și a acuzat „rasism, ură de rasă” pentru că doar el a fost amendat, deși și alți artiști au avut versuri obscene.

„Mi se pare revoltător ca doar eu să primesc amendă 1.000 de lei. Nu o voi plăti, o contest în instanță. E ură de rasă și rasism la adresa mea. Dacă legea s-ar aplica pentru toată lumea, ar trebui amendați și alții care au fost la Untold. E rasism”,

Ulterior, Jandarmeria care au cântat la festival, pe aceleași considerente. Potrivit unor surse Cluj24, printre cei sancționați se numără Cătălin Ștefan Ion – Cheloo și Bogdan Ionuț Pastacă – Ombladon de la Paraziții, dar și Macanache, pe numele său real Constantin-Bogdan Dinescu.