B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum s-au cunoscut, de fapt, Mircea Bravo și tanti Lenuța: „Știi, vorba rea se duce”

Cum s-au cunoscut, de fapt, Mircea Bravo și tanti Lenuța: „Știi, vorba rea se duce”

B1.ro
15 sept. 2025, 20:15
Cum s-au cunoscut, de fapt, Mircea Bravo și tanti Lenuța: „Știi, vorba rea se duce”
Sursă foto: Instagram/ @mirceabravo

Mircea Popa, cunoscut în mediul online drept Mircea Bravo, și Lenuța Moldovan, cunoscută drept tanti Lenuța, formează una dintre cele mai îndrăgite perechi din mediul online. Videoclipurile lor s-au viralizat rapid, făcând mii de români să se regăsesc în relatările pe care le expun și care, deseori, par general valabile pentru familiile din țara noastră. Însă, la bază, „joaca” lor de pe rețelele de socializare este și o afacere, iar cei doi au dezvăluit amănunte din relația lor profesionale, dar și cum a luat naștere acest proiect. 

Cum s-au cunoscut Mircea și tanti Lenuța

Deși cea mai mare parte dintre cei care o cunosc astăzi pe tanti Lenuța o știu prin prisma videoclipurilor și filmelor lui Mircea Brava, aceasta era deja o vedetă locală atunci când influencerul a ajuns la ea. Se pare că tanti Lenuța avea chiar o rubrică într-o emisiune TV, apărea în videoclipuri de muzicăm populară și, periodic, era cooptată de diverse televiziuni pentru a vorbi despre tradiții și rețete, în perioda sărbătorilor.

„Eu o cunoșteam pe tanti Lenuța de mult timp. Tanti Lenuța e vedetă de mult timp. Adică ea era cunoscută în Cluj, avea o rubrică într-o emisiune la televizor, ea, alături de o altă băbuță care era mama ei, doamna Nona. Erau băbuțele din Chinteni și aveau niște scenete care se găsesc și acuma pe YouTube super amuzante, dar și mai în spate, din câte am înțeles, tanti Lenuța era cunoscută”, a zis Mircea Bravo, în podcastul „Acasă la Măruță”. „Știi, vorba rea se duce și m-au găsit pe mine”, a completat, cu umor, tanti Lenuța

Ce facultate a terminat Mircea Popa

Puțini știu că Mircea a studiat la Facultatea de Drept. Alegerea lui a fost motivată a venit atât din dorința de a-și asigura părinții că va practica o meserie sigură, ci și din dorința de a fi o persoană respectată în oraș. Cu timpul, tânărul și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește să facă și a dat avocatura la schimb pentru meseria de creator de conținut.

„Am dat la Drept pentru că era cel mai comod, că dădea bine, că poate mă făceam avocat și mă îmbrăcam la costum, că o să fiu respectat în oraș. Astea erau valorile pentru mine atuncea. Am terminat Dreptul și pentru părinții mei care aveau o oarecare siguranță cu meseria asta”, a mărturisit Mircea.

Cum a început Mircea Bravo să facă videoclipuri în online

După ce a terminat Facultatea de Drept și a luat o pauză de un an pentru a-și da seama ce își dorește să facă mai departe, Mircea și-a dat seama că vrea să fie „vedetă”. Motivat de clujenii care își urmau visurile, acesta a început să facă videoclipuri și să le posteze în mediul online.

„Am terminat Facultatea de Drept, după care am avut un an în care nu am știut ce să fac, am stat la Cluj și am mâncat pâine cu zacuscă pentru că nu aveam foarte mulți bani. După am zis că nu prea îmi place și fiind la Cluj, vedeam mulți oameni care făceau ceea ce le place și atunci mi-am făcut și eu curaj să fac ce îmi place. Oricât de narcisist pare, îmi plăcea să fiu vedetă.

Aveam eu un program și mi-am zis că timp de 28 de zile, în fiecare zi, să-mi notez în ce moment m-am simțit cel mai bine. În fiecare zi am încercat să fiu mai conștient și după 28 de zile mi-am dat seama că îmi place când sunt în centrul atenției, chiar dacă e de bine, chiar dacă e de rău. Asta vreau să fac: comedie, în care eu să fiu în centrul atenției, să fie totul despre mine, dar eu să fiu ăla care e prejudicat. Și am început proiectul ăsta în online, din 2014. Cu o cameră de luat vederi, am început să fac farse pe stradă”, a povestit Mircea Bravo.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare după ce a fost prins drogat la volan. Câți bani trebuie să achite statului
Monden
Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare după ce a fost prins drogat la volan. Câți bani trebuie să achite statului
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de Doina Teodoru: “Acum, în toamna asta”
Monden
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de Doina Teodoru: “Acum, în toamna asta”
Actorul Ștefan Floroaica, dezvăluiri neașteptate: viața ascunsă din spatele succesului
Monden
Actorul Ștefan Floroaica, dezvăluiri neașteptate: viața ascunsă din spatele succesului
Motivul real pentru care Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au pus stop relației lor. „Nu a înțeles motivul participării mele la emisiune”
Monden
Motivul real pentru care Ella și Teo de la „Insula Iubirii” au pus stop relației lor. „Nu a înțeles motivul participării mele la emisiune”
Câți bani au primit Catinca Roman și Calina, după ce au participat doar câteva zile, la Asia Express 2025
Monden
Câți bani au primit Catinca Roman și Calina, după ce au participat doar câteva zile, la Asia Express 2025
Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
Monden
Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT”. Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice”
Monden
Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT”. Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice”
Andreea Raicu, reacție neașteptată! S-a săturat de această întrebare
Monden
Andreea Raicu, reacție neașteptată! S-a săturat de această întrebare
Cum arăta Raluca Bădulescu pe vremea când avea 121 kg și cum a reușit să slăbească 70 kg: “Nu țin regim” (VIDEO)
Monden
Cum arăta Raluca Bădulescu pe vremea când avea 121 kg și cum a reușit să slăbească 70 kg: “Nu țin regim” (VIDEO)
Kendama, fenomenul care detronează jocurile video. Cum să alegi cel mai bun dispozitiv
Monden
Kendama, fenomenul care detronează jocurile video. Cum să alegi cel mai bun dispozitiv
Ultima oră
21:03 - Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare după ce a fost prins drogat la volan. Câți bani trebuie să achite statului
20:59 - Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord
20:55 - Vacanță de coșmar pentru un grup de turiști polonezi care au venit în România / Calvarul prin care au trecut după ce au decis să închirieze un autoturism
20:33 - Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de Doina Teodoru: “Acum, în toamna asta”
20:12 - Schimbare majoră pentru șoferii din România! Intră în vigoare începând cu 17 septembrie 2025
20:09 - O campioană, în vârstă de 23 de ani, a fost spulberată de un camion în timp ce mergea cu bicicleta
19:48 - Ritualul scurt de duș care îți schimbă instant starea de spirit
19:32 - Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Însă, bărbatul i-a adresat o întrebare care i-a schimbat viața pentru totdeauna
19:30 - O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o
19:09 - Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă