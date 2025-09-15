Mircea Popa, cunoscut în mediul online drept Mircea Bravo, și Lenuța Moldovan, cunoscută drept tanti Lenuța, formează una dintre cele mai îndrăgite perechi din mediul online. Videoclipurile lor s-au viralizat rapid, făcând mii de români să se regăsesc în relatările pe care le expun și care, deseori, par general valabile pentru familiile din țara noastră. Însă, la bază, „joaca” lor de pe rețelele de socializare este și o afacere, iar cei doi au dezvăluit amănunte din relația lor profesionale, dar și cum a luat naștere acest proiect.

Cum s-au cunoscut Mircea și tanti Lenuța

Deși cea mai mare parte dintre cei care o cunosc astăzi pe tanti Lenuța o știu prin prisma videoclipurilor și filmelor lui Mircea Brava, aceasta era deja o vedetă locală atunci când influencerul a ajuns la ea. Se pare că tanti Lenuța avea chiar o rubrică într-o emisiune TV, apărea în videoclipuri de muzicăm populară și, periodic, era cooptată de diverse televiziuni pentru a vorbi despre tradiții și rețete, în perioda sărbătorilor.

„Eu o cunoșteam pe tanti Lenuța de mult timp. Tanti Lenuța e vedetă de mult timp. Adică ea era cunoscută în Cluj, avea o rubrică într-o emisiune la televizor, ea, alături de o altă băbuță care era mama ei, doamna Nona. Erau băbuțele din Chinteni și aveau niște scenete care se găsesc și acuma pe YouTube super amuzante, dar și mai în spate, din câte am înțeles, tanti Lenuța era cunoscută”, a zis Mircea Bravo, în podcastul „Acasă la Măruță”. „Știi, vorba rea se duce și m-au găsit pe mine”, a completat, cu umor, tanti Lenuța.

Ce facultate a terminat Mircea Popa

Puțini știu că Mircea a studiat la Facultatea de Drept. Alegerea lui a fost motivată a venit atât din dorința de a-și asigura părinții că va practica o meserie sigură, ci și din dorința de a fi o persoană respectată în oraș. Cu timpul, tânărul și-a dat seama că nu este ceea ce își dorește să facă și a dat avocatura la schimb pentru meseria de creator de conținut.

„Am dat la Drept pentru că era cel mai comod, că dădea bine, că poate mă făceam avocat și mă îmbrăcam la costum, că o să fiu respectat în oraș. Astea erau valorile pentru mine atuncea. Am terminat Dreptul și pentru părinții mei care aveau o oarecare siguranță cu meseria asta”, a mărturisit Mircea.

Cum a început Mircea Bravo să facă videoclipuri în online

După ce a terminat Facultatea de Drept și a luat o pauză de un an pentru a-și da seama ce își dorește să facă mai departe, Mircea și-a dat seama că vrea să fie „vedetă”. Motivat de clujenii care își urmau visurile, acesta a început să facă videoclipuri și să le posteze în mediul online.

„Am terminat Facultatea de Drept, după care am avut un an în care nu am știut ce să fac, am stat la Cluj și am mâncat pâine cu zacuscă pentru că nu aveam foarte mulți bani. După am zis că nu prea îmi place și fiind la Cluj, vedeam mulți oameni care făceau ceea ce le place și atunci mi-am făcut și eu curaj să fac ce îmi place. Oricât de narcisist pare, îmi plăcea să fiu vedetă.

Aveam eu un program și mi-am zis că timp de 28 de zile, în fiecare zi, să-mi notez în ce moment m-am simțit cel mai bine. În fiecare zi am încercat să fiu mai conștient și după 28 de zile mi-am dat seama că îmi place când sunt în centrul atenției, chiar dacă e de bine, chiar dacă e de rău. Asta vreau să fac: comedie, în care eu să fiu în centrul atenției, să fie totul despre mine, dar eu să fiu ăla care e prejudicat. Și am început proiectul ăsta în online, din 2014. Cu o cameră de luat vederi, am început să fac farse pe stradă”, a povestit Mircea Bravo.