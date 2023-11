Mirela Retegan de la Gașca Zurli îl caută pe cel care a fluturat steagul României tot timpul concertului Imagine Dragons de la Untold: Vreau să-ți strâng mâna!

Inventatoarea conceptului Zurli, cea mai cunoscută și mai iubită organizatoare de petreceri și spectacole pentru copii, Mirela Retegan, spune că datorită unui spectator care a ținut sus steagul României tot timpul concertului Imagine Dragons de vineri, a trăit senzații extraordinare.

Între zeci de mii de oameni, cineva a fluturat un tricolor aproape două ore

“Omule care aseară ai ținut steagul României tot concertul Imagine Dragons , dacă exiști cu adevărat, da-mi un semn. Vreau să te întâlnesc și să-ți strâng mâna.

Habar nu ai ce sentimente am trăit eu, datorită gestului tău.

Nu mi-am putut lua ochii de la steagul de pe stadion.

În masa de zeci de mii de oameni, cineva a fluturat un tricolor aproape două ore.

Steagul acela îmi amintea în fiecare secundă că asta se întâmplă în România și că acolo, pe stadion, erau români. Altfel, aș fi crezut că sunt într-o capitală europeană.

Pe stadion, aseară, zeci de mii de români m-au făcut să simt un amestec de recunoștință, speranță, mândrie, o emoție greu de înțeles.

Am văzut concertul din zona artiștilor, eram înconjurată de oameni dragi cu care mă ajut în toate campaniile.

Lângă mine era Alex Dima, cu care am vorbit despre asta și, la finalul concertului, am simțit, toți cei prezenți, nevoia să ne îmbrățișăm.

Dincolo de show-ul fabulos, de mesajele pe care le transmite această trupă, pentru mine, steagul României fluturat deasupra tututor emoțiilor e combustibilul care mi-a umplut rezervoarele dorinței de a face și mai mult decât am făcut până acum. Pentru țara mea, pentru oamenii ei dar, mai ales, pentru copiii care merită să păstreze în suflet puterea românului de a renaște din cenușă.

Cu mine, Untoldul și a făcut treaba. Sper să dea fiecarui participant combustibil pentru mai departe. Fiecare pe drumul lui, după puterile și nevoile lui. Cu tot ce e mai bun și mai frumos în fiecare om.” – a scris Mirela Retegan pe Facebook.