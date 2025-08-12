Mitică Dragomir a vorbit despre viața sa de familie și rețeta unei căsnicii longevive. Acesta e căsătorit cu Vica Dragomir de 57 de ani.

Ce a spus Mitică Dragomir despre lunga sa căsnicie

„Dacă ai noroc de nevastă bună, te-ai curățat, îți spun eu. Dacă nu ai noroc, nu poți să ți-o găsești. Nu depinde de tine. Dacă te îndrăgostești lulea de ea și ea de tine și țineți amândoi unul la altul… Eu am 57 de ani de căsătorie, dacă nu mă ceartă zilnic, nu mă simt bine. Mă duc să o zgândăr, să îi zic ceva ca să mă certe.

E nemulțumită în permanență. Păi ce, eu fac ceva în casă? Poate doar beau apă. Un bec nu pun în casă. Am atâția angajați, îți dai seama. Dau un telefon, vin 40 o dată. Dar, când vine vorba de mâncare și de astea, face numai ea”, a spus Mitică Dragomir, în emisiunea „La Măruță”, potrivit

Ce a spus Mitică Dragomir despre importanța mâncării în mariaj

El a mai afirmat că a avut și 40 de bucătari angajați, dar în casă la el tot soția lui gătea.

„Am avut un principiu și îl avem și acum: mănânc cu ea în fiecare zi, ce gătește ea. Eu am avut 40 de bucătari angajați o dată, când aveam sălile de evenimente, și o dată nu a gătit vreunul pentru mine acasă. În fiecare zi, sunt cu ea. Și, o dată pe săptămână, în fiecare duminică, cu copiii și nepoții, obligatoriu”, a mai susținut Mitică Dragomir.