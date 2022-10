Modul cum își selectează eficient angajații miliardarul Elon Musk

are câteva idei originale în modul de a selecta viitorii angajați cu care va lucra. Acesta nu este interesat, în primă fază, de studiile sau educația candidaților.

Tehnica sa dă roade dar nu este atât de nouă pe cât cred anumiți comentatori ci pornește de la vechiul dicton biblic „pomul se cunoaște după roade iar omul după fapte”.

Așadar, miliardarul , – „nu este nevoie nici măcar să ai o diplomă de facultate, sau chiar de liceu” după cum a declarat în 2014 pentru Auto Bild. Conform , acesta caută…faptele care să justifice calitățile unui colaborator.

Musk: dacă un om are un potențial, și-l poate dezvolta

„Dacă există un istoric de realizări excepționale, atunci este probabil ca acest lucru să continue și în viitor”, a spus el. La World Government Summit în 2017, amintelte sursa citată, Musk a menționat că pune aceeași întrebare fiecărui candidat pe care îl intervievează: „Povestește-mi unele dintre cele mai dificile probleme la care ai lucrat și cum le-ai rezolvat”.

Un studiu publicat în Journal of Applied Research in Memory and Cognition în decembrie 2020 a scos la iveală mai multe abordări pentru depistarea mincinoșilor, bazate pe o tehnică de interviu pentru angajare care susține de fapt lui Musk.

Una dintre aceste metode, sublinizaă AlephNews, se numește „Asymmetric Information Management” (AIM) și vizează modul cum o persoană intervievată își poate argumenta opinia prin furnizarea de informații concrete și detaliate.