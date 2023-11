Moment penibil pentru Mircea Badea. Prezentatorul TV susține că este „maestrul gafelor”: „Am înțepenit când mi-am dat seama ce am zis”

Mircea Badea a susținut în cadrul emisiunii „iThink” cu Iusti Fudulu, că este „maestrul gafelor”. Aceasta a povestit o situație jenantă în care s-a aflat de curând, chiar în timpul emisiunii sale.

Mircea Badea, moment penibil în direct

„Au fost multe momente penibile în cariera mea. Îți spun unul recent. Eram pe post, în direct. Și era nu știu ce tevatură, asta cu pandemia, cu restricțiile. Și ieșise o știre, Breaking News, că grecii nu te mai lasă să intri, să pleci, nu mai știu exact. Și era vară, perioada concediilor. Deci era o întreagă tevatură. Dar era o știre despre greci. Ceva care te încurca rău, mai ales dacă erai deja acolo.

Sursa acestei știri era Ministerul Afacerilor Externe, care scrisese acest lucru pe site. Și eu primesc un mesaj de la Adrian Ursu pe telefon în care îmi spune că „ăștia bat câmpii”. Se referea la cei de la MAE. Mi-a spus că a vorbit el la Ambasada Greciei, nici vorbă de așa ceva. Zic să spun și eu asta pe post, că am primit această informație de la Adrian Ursu. Mi-a spus că investighează mai mult și că revine.

Imediat primesc mesaj și de la , care îmi spune că Ministerul Afacerilor chiar face, drege, spune… Și atunci eu spun pe post că uite, Ministerul Afacerilor chiar face… Eram în direct, dădeam informația așa cum o primeam!

Primesc din nou mesaj de la Adrian Ursu care îmi spune: „Nici vorbă, eu chiar acum vorbesc cu Ambasada, imediat revin cu toate informațiile”. Și atunci am spus că Adrian Ursu insistă că informația nu este valabilă. Și încă un mesaj, că totuși Ministerul Afacerilor Externe zice că nu știu ce. Era Carmen Avram. Și eu spun din nou pe post, că încă este incert.

Prezentatorul nu vorbise, de fapt, cu Carmen Avram

Și se termină superba emisiune, și reflectam eu la ce am spus și la toată tevatura asta, și mă sună Adrian Ursu. Și mă întreabă pe cine am eu trecut în telefon Carmen Avram. Și zic mirat: Păi, pe cine? Și el îmi spune: Nu ea ți-a dat mesaj!

Închid cu el și mă gândesc să văd ce am făcut, cum de am bramburit numerele. Și mă sună Sabina Iosub: „Să știi că eu nu sunt Carmen Avram, sunt Sabina Iosub!”, a povestit prezentatorul, notează .

„Eu sunt maestrul gafelor. Unele chiar nu pot fi povestite. Chiar au fost momente în care am albit, am înțepenit când mi-am dat seama ce am zis! Eu sunt maestrul gafelor!”, a mai spus acesta.