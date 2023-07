Rona Hartner, apel disperat pentru fani, în lupta cu cancerul: „Aceste tumori nu sunt operabile. Rugați-vă pentru mine!”

Rona Hartner trece prin momente dificile, după ce a aflat că suferă, din nou, de cancer. Artista a mai dus o luptă cu această boală cumplită, pe care a reușit să o învingă în 2019. Recent, ea a făcut mărturisiri dureroase despre afecțiunea cruntă de care suferă și care-i poate lua viața, scrie .

Rona Hartner: „Am un alt cancer”

Actrița și cântăreața a anunțat, la mijlocul lunii iulie, că are cancer la plămâni, cu metastaze la creier. În 2019, artista a mai trecut printr-o bătălie cu cancerul de colon, pe care a câștigat-o.

„Am aflat acum două zile (n.r. 12 iulie) că nu a recidivat cancerul, dar ca am un alt cancer. La plămâni cu niște metastaze la creier. Recunosc că m-am întristat. E fază patru, cam avansat. Dar m-am gândit – de ce să mă întristez, ia să dau telefon tuturor prietenilor, preoților pe care îi știu și să îi pun să se roage. Vă rog și pe voi să vă rugați!” – a dezvăluit Rona, pe rețelele de socializare.

Acum, Rona Hartner a venit cu noi precizări legate de situația în care se află și spune că tumoarea care i s-a descoperit la plămâni măsoară 5 cm și nu poate fi operată, astfel, artista urmează să înceapă tratamentul în Franța.

Cum a aflat Rona Hartner că are, din nou, cancer

se confrunta cu o tuse puternică și persistentă, care a făcut-o să meargă de urgență la medic. Artista a făcut mai multe investigații în Franța, însă fără rezultat. S-a întors în România, unde a fost consultată de un medic, care i-a dat diagnosticul cumplit: cancer la plămâni.

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctorul că după părerea ei, este ceva mult mai grav.

M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru. Deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, a dezvăluit Rona Hartner, la