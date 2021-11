Momente cumplite pentru Eliza Natanticu: ”Stătea Cosmin noaptea lângă mine și citea din Acatistul Sf. Nectarie”

Eliza Natanticu a trecut prin clipe de coșmar. Concurenta de la Asia Express a ajuns pe mâna medicilor în urmă cu mulți ani din cauza unui chist ovarin.

În cadrul podcast-ului „Stai să zic eu’, de pe Youtube, ea a vorbit despre momentele grele pe care le-a trăit în spital.

”Eram să mor în urma unei operații banale, am contactat o bacterie de pe acolo. Oamenii mi-au zis în spital că am venit eu cu bacteria de acasă. Trei săptămâni am stat în spital, nu știau ce să-mi facă. Făceam temperatură continuu.

Trebuia să mă operez la un chist ovarian. Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine. Stătea Cosmin noaptea lângă mine și citea din Acatistul Sf. Nectarie, plângea acolo la capul meu. După ce m-am vindecat, mi-am reevaluat toată viața și mi-am spus că vreau să-mi urmez visul, adică muzica”, a dezvăluit Eliza Natanticu.

„Efectiv eram pe ducă”

Starea de sănătate a acesteia se agrava, iar medicii au operat-o și a doua oară. Medicii au insistat atunci să facă și o a treia intervenție, dar solista a refuzat. Vedeta a fost ajutată la acel moment de Maia Morgenstern.

„La un moment dat cu ajutorul doamnei Maia Morgenstern, care a intervenit pentru mine și a dat niște telefoane au început să apară deodată medici, oameni din afara spitalului.

Efectiv eram pe ducă și după cea de-a doua operație nici atunci nu au știu ce să-mi facă. Au vrut să mă opereze și a treia oară, să vadă dacă e vreo infecție, dar nu i-am lăsat”, a mai spus Eliza.

Cosmin și Eliza Natanticu, probleme în căsnicie

Cosmin și Eliza formează un cuplu încă din 2009, iar actorul a povestit de nenumărate ori despre felul în care cei doi s-au cunoscut. Cei doi sunt cunoscuți pentru experiența lor din cadrul emisiunii Asia Express.

Chiar dacă aceștia sunt împreună din 2009, cei doi au avut și ei problemelor lor în căsnicie. Aceasta a relatat că, în urma unui show în care Cosmin a participat, acesta s-a întors cu totul alt om decât cel pe care îl cunoștea ea. Acesta este foarte rece și distant, foarte nefiresc actorului.

”Te marchează foarte tare toate experiențele, te schimbă. S-a întors și nu mai era cum era, când a intrat în cameră îl vedeam. Era să ne despărțim, am avut certuri, dar vă dați seama că nu există cuplu perfect. Trebuie să lași de la tine, trebuie să vrei, să lași de la tine ca lucrurile să funcționeze”, a declarat Eliza pentru Xtra Night Show.