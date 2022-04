Momente cutremurătoare în viața Cristinei Bâtlan: „Copilul a fost declarat viu după trei zile pentru că șansa lui era infimă”

Cristina Bâtlan este o , care a intrat în lumea afacerilor de la o vârstă foarte fragedă.

Cristina este fondatoarea brandului de încălțăminte Musette. Antreprenoarea a pornit la drum alături de Roberto Bâtlan, în anul 1995, cu o fabrică de genți, iar pe parcurs cei doi au înființat și au dezvoltat .

„Medicii au spus că nu are nicio șansă”

Cristina Bâtlan a fost căsătorită cu partenerul ei de afaceri, Roberto Bâtlan, însă după ce a aflat că este înșelată.

„M-am simțitit trădată. Am simțit că e cea mai mare trădare. Roberto (n.r. fostul soț) și-a găsit o parteneră care este de vârsta noastră. Am fost și la nunta lor. Eu eram ultima persoană care mă gândeam că Roberto mă minte sau mă înșeală. Deci, nu aș fi crezut. Am aflat după patru ani. Erau împreună când și când. El putea să spună cea mai proastă minciună, eu tot o credeam. Nu concepeam să mă mintă. Am țipat, asta e o chestie pe care nu o vorbești, țipi, îți vine să înnebunești. Într-o relație nu e unul de vină, ci amândoi. În momentul când am aflat și ne-am despărțit. Îl apreciez și îl iubesc. Am fost la nunta celui mai bun prieten al meu și soția lui este foarte frumoasă. Nimeni nu înțelege lucrul acesta”, a declarat Cristina Bâtlan recentla poadcast-ul

Împreună au un băiețel în vârstă de 18 ani, pe nume Adi. Acesta , având numeroase probleme de sănătate. Atunci a început drama frumoasei afaceriste, când a trebuit să-și opereze copilul la minus trei luni.

„Roberto a stat cu mine zi lumină în spital timp de două luni. Mi-a spus dacă acest copil are gena mea și a ta nu are cum să moară, el trăiește. Medicii i-au spus că nu are nicio șansă. Au vrut să-l arunce la gunoi. Nu voiau să-l bage în incubator, au declarat că am avortat. Am externare din spital cu avort și Roberto i-a rugat să bage copilul în incubator. Copilul a fost declarat viu după trei zile pentru că șansa lui era infimă. L-am văzut dupa trei zile, când rădea. Era foarte, foarte mic. Îl hrăneau prin vene. Copilul s-a născut la 5 luni jumătate, la minus 3 luni.L-am operat la ochi la minus trei săptămâni. Adică înainte de termenul la care trebuia sa se nască. Înainte de operație am contactat peste 90 de doctori. Azi, e un om super, are o imunitate la tot, are o minte briliantă”, a mărturisit Cristina Bâtlan la .

Totul s-a terminat cu bine, acum Adi are o viață absolut normală lângă părinții săi.

Cristina Bâtlan, inclusă în topurile Forbes

Fondatoarea Musette a fost inclusă de mai multe ori . Brandul Musette a ajuns, în 2020, la 3 fabrici, zeci de magazine în România şi străinătate, 600 de angajaţi, dar şi o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro, potrivit

Cristina a acceptat provocarea de a participa în juriul emisiunii „Imperiul Leilor” și a declarat că: „Aș vrea să investesc într-o companie sau afacere în care nu ar trebui să mă preocup neaparat de bunul mers, ci să vin ca business angel, să întâlnesc oameni care știu cum se face lucrul acesta și să-l facă bine.

Mă reinventez permanent, așadar, am nevoie de inspirație în business-ul meu actual, dar și în viața mea de zi cu zi. Le-aș sugera să fie pragmatici, să încerce să-și pună la punct planul de afaceri, să-și cunoască cifrele. Mi-aș dori să avem în față oameni și poveștile lor, povești adevărate. Mă preocupă tendințele în zona de lifestyle, sănătate, mediu și sustenabilitate. În materie de trenduri sunt foarte la curent cu ce se întâmplă la nivel mondial. Mi-ar plăcea să fiu invitată într-o afacere în domeniu, să mă implic precum o fac în propria mea companie”.