Momente mai complicate în căsnicia Adelei Popescu: „Trebuie să simți adrenalina chiar și în momentele aparent banale”

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt un cuplu apreciat în industria showbiz-ului din România, care au o prezență constantă pe micile ecrane. Cu toate acestea, cei doi nu neglijează importanța vieții de familie, acordând o atenție deosebită creșterii celor trei băieți ai lor.

Radu Vâlcan, despre probleme de cuplu

În același timp, ei au recunoscut că au pus relația de cuplu pe locul doi în anumite momente, datorită priorităților legate de viața de părinte. Adela și Radu au declarat într-un interviu că există momente în care se neglijează reciproc, dar consideră că acest lucru este normal într-o relație.

Vezi această postare pe Instagram

„Și noi facem parte din categoria asta. Este normal să fie așa. Dar, cum spunea Adela, trebuie să simți adrenalina chiar și în momentele aparent banale. Sper să o găsim”, a spus Radu Vâlcan.

Cine o sprijină pe Adela Popescu

Cu toate acestea, Adela și Radu încearcă să găsească timp pentru a petrece împreună, fie prin ajutorul familiei, fie prin planificarea unor mici escapade. Adela a menționat că mama ei este un real sprijin când trebuie să plece de acasă, iar Radu a spus că deși sunt ocupați, reușesc să găsească momente pentru a petrece timp împreună și să se înțeleagă din priviri.

Vezi această postare pe Instagram

„Nici nu ştiu dacă să mai povestim. Da, am plecat la o piesă de teatru şi am rezistat fix până când a început actul doi. Ne-am înţeles din priviri şi am fugit repede înapoi acasă”, a declarat Radu.

„De regulă, în weekend copiii petrec mai mult timp cu mama mea. Aşa că, în ultima vreme, am reuşit să ajungem de câteva ori la teatru sau pur şi simplu la câte o masă cu prietenii noștri”, a spus Adela Popescu.