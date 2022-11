Momente teribile pentru Cristina Ich: „Nu vreți să știți cât am urlat”

Cristina Ich este una ditre cele mai îndrăgite bloggerițe din România. Vedeta este urmărită de mii de femei care o venerează și care au încredere în sfaturile divei. Bruneta este extrem de frumoasă, iar fiecare ținută pe care o poartă dă dovadă de un gust și rafinament. Se pare că Ich trece printr-o perioadă mai complicată. Vedeta suferă de o boală.

Cristina Ich se confruntă cu probleme de sănătate

Blogherița a mărturisit că în ultimele zile nu s-a simțit deloc bine, confruntându-se cu dureri teribile în zona urechii. Ea a povestit pe InstaStory că a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, unde a aflat că are, din nou, otită.

Cristina Ich a dezvăluit că este a treia oară când face otită, iar acum se simte ceva mai bine, însă este sub tratament pentru următoarele zile, notează

„Este a treia oară când fac otită, am făcut o infecție în spatele timpanului. (…) Durerea de urechi este groaznică. Noroc că mi-au făcut injecții. Sunt pe dexa (n.r. dexametazonă). Mă doare, dar suportabil. Și am 10 zile de antibiotic.

Doare îngrozitor, nu vreți să știți cât am urlat. O oră și jumătate până am ajuns la doctor am urlat încontinuu”, a povestit Cristina Ich, citată de .

Cristina Ich, cu nervii la pământ

Totodată, Cristina Ich a povestit că în ultima perioadă a fost mai sensibilă decât în mod normal și a avut momente când izbucnea în plâns. A spus că nu a fost tocmai în apele ei, însă nu poate spune că se confruntă cu o depresie, ci mai degrabă cu o perioadă mai dificilă.

„Nu prea sunt în apele mele săptămâna asta. Cred că am bocit în fiecare zi. În fiecare zi eu am avut un motiv să bocesc. Nu era depresie, eram foarte sensibilă”, a mai adăugat Cristina Ich.