Momentul care l-a emoționat profund pe Florin Piersic: Nu a văzut marea până la aceasta vârstă

Cu ocazia Zilei Naționale a României, celebrul actor Florin Piersic a împărtășit un moment cu totul special din viața sa – prima dată când a ajuns la Marea Neagră. Actorul a dezvăluit că până la vârsta menționată nu avusese ocazia să vadă marea, deoarece copilăria sa a fost marcată de călătorii în Bucovina și alte zone ale țării. Călătoria a fost făcută la recomandarea regizorului său de atunci, Dinu Cernescu, care i-a sugerat să descopere fascinația mării pentru a îmbogăți interpretarea personajului pe care urma să îl interpreteze într-un film.

„Toate locurile din România sunt în sufletul meu, dar trebuie să spun că Bucovina, pentru mine, este locul în care am copilărit şi în care părinţii m-au dus până la vârsta de 22 de ani. Gândiţi-vă că, până la 22 de ani, eu nu am văzut marea. N-am ştiut ce e aia să mergi la mare, dar mergeam în Bucovina, la rudele mele, la unchii mei, la nepoţii pe care i-am crescut pe lângă mine. Am cunoscut locuri grozave acolo, în Bucovina. În Corlata, lângă Stupca, care acum se numeşte Ciprian Porumbescu. Am trăit la Pojorâta, la Câmpulung, la Gura Humorului. Sunt foarte, foarte legat de Bucovina. La 22 de ani, când marele, minunatul regizor al meu, Dinu Cernescu, mi-a spus „trebuie să vezi marea”. Zic, „de ce?”. Iar el zice, „pentru că tu joci un personaj grozav, care trebuie să ştie cum e la mare”. Atunci am văzut prima dată marea şi m-am bucurat”, a declarat Florin Piersic pentru