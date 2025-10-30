Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă

Monica Anghel, una dintre cele mai iubite cântărețe ale „Generației de Aur”, a ajuns la spital! Artista a postat un mesaj emoționant direct de pe patul unității medicale.
Monica Anghel este destul de activă pe rețelele de socializare și așa a făcut și de această dată: a împărtășit cu urmăritorii săi momentul de cumpănă prin care trece.
Aflându-se pe patul de spital, Monica Anghel s-a fotografiat și i-a informat pe fanii săi astfel că a avut niște probleme medicale. Aceasta a transmis un mesaj, conform căruia sănătatea este cel mai important aspect al vieții și că atunci când aceasta nu este, realizezi că ai o singură problemă, și nu mai multe, așa cum crezi adesea.
„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica Anghel, pe Instagram.
Celebra cântăreață nu este pentru prima dată la spital, pe anul acesta. În luna septembrie, practic în urmă cu mai puțin de două luni, vedeta a ajuns la medic pentru a se opera la ochi. Femeia a povestit că intervenția a fost un succes.
„M-am operat la amândoi ochii pentru că-mi crescuseră foarte mult dioptriile, îmi era din ce în ce mai greu. Nu, absolut deloc (n.r. nu a fost o intervenție dureroasă). N-am simțit absolut niciun fel de disconfort. Continui picăturile, adică tratamentul cu picături pe care trebuie să-l țin o lună de zile, și îi mulțumesc tare mult domnului doctor”, a spus la acel moment Monica Anghel, la Antena Stars.