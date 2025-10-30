B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă

Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă

Elena Boruz
30 oct. 2025, 12:06
Monica Anghel a ajuns la spital! Ce mesaj a transmis faimoasa artistă
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Ce mesaj a postat Monica Anghel
  2. În luna septembrie a suferit o intervenție la ochi

Monica Anghel, una dintre cele mai iubite cântărețe ale „Generației de Aur”, a ajuns la spital! Artista a postat un mesaj emoționant direct de pe patul unității medicale.

Monica Anghel este destul de activă pe rețelele de socializare și așa a făcut și de această dată: a împărtășit cu urmăritorii săi momentul de cumpănă prin care trece.

Ce mesaj a postat Monica Anghel

Aflându-se pe patul de spital, Monica Anghel s-a fotografiat și i-a informat pe fanii săi astfel că a avut niște probleme medicale. Aceasta a transmis un mesaj, conform căruia sănătatea este cel mai important aspect al vieții și că atunci când aceasta nu este, realizezi că ai o singură problemă, și nu mai multe, așa cum crezi adesea.

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica Anghel, pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Monica Anghel (@monikanghel)

În luna septembrie a suferit o intervenție la ochi

Celebra cântăreață nu este pentru prima dată la spital, pe anul acesta. În luna septembrie, practic în urmă cu mai puțin de două luni, vedeta a ajuns la medic pentru a se opera la ochi. Femeia a povestit că intervenția a fost un succes.

„M-am operat la amândoi ochii pentru că-mi crescuseră foarte mult dioptriile, îmi era din ce în ce mai greu. Nu, absolut deloc (n.r. nu a fost o intervenție dureroasă). N-am simțit absolut niciun fel de disconfort. Continui picăturile, adică tratamentul cu picături pe care trebuie să-l țin o lună de zile, și îi mulțumesc tare mult domnului doctor”, a spus la acel moment Monica Anghel, la Antena Stars.

Tags:
Citește și...
Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
Externe
Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Monden
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Monden
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)
Monden
Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană: „Bani cărați cu sacoșa”. Despre ce sumă uluitoare este vorba
Monden
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană: „Bani cărați cu sacoșa”. Despre ce sumă uluitoare este vorba
Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”
Monden
Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”
Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
Monden
Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Monden
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”
Monden
Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”
Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?” (VIDEO)
Monden
Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?” (VIDEO)
Ultima oră
11:53 - Controlul șoferului sau al vehicului, în trafic. Situațiile în care pot interveni polițiștii
11:28 - Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană de flori la fostul club
11:17 - Cum să alegi o linie de bucătărie pentru o bucătărie mică
11:02 - Cum importa fostul patron Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă”. Trafic de țiței adus din Rusia
11:01 - Jaful de la Louvre. Poliția franceză a făcut încă cinci arestări. Bijuteriile furate nu au fost găsite
10:33 - Extrema dreaptă pierde alegerile din Olanda. Viitorul guvern va fi constituit în jurul partidului centrist D66
10:29 - Diana Șoșoacă s-a întors din China. Ce mesaj susține că a primit de la chinezi (VIDEO)
10:28 - Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
09:49 - Caz incredibil într-un centru social! O adolescentă a fost violată de unul dintre băieții care locuia în același apartament cu ea
09:48 - Incendiu la o locuință din Sectorul 2. Pompierii intervin cu 11 autospeciale de stingere