Monica Anghel a explicat de ce a trebuit recent să se opereze la ochi și de ce a trecut prin amplul proces de slăbire în ultimii ani. Îndrăgita artistă a vorbit și despre cariera sa de aproape 40 de ani și a susținut că nu s-a „reinventat” și n-a trebuit niciodată să facă vreun compromis: „Mi-am văzut de traseul meu și de ce am știut eu să fac cel mai bine”.

Ce a spus Monica Anghel despre operația la ochi și procesul de slăbit

„ la amândoi ochii pentru că-mi crescuseră foarte mult dioptriile, îmi era din ce în ce mai greu”, a mărturisit Monica Anghel, la

Întrebată dacă a fost o intervenție dureroasă, artista a răspuns: „Nu, absolut deloc. N-am simțit absolut niciun fel de disconfort. Continui picăturile, adică tratamentul cu picături pe care trebuie să-l țin o lună de zile, și îi mulțumesc tare mult domnului doctor Andrei Filip pentru că dânsul m-a operat, împreună cu echipa domniei sale”.

În această perioadă, Monica Anghel nu are voie să se machieze, motiv pentru care în aparițiile publice e cu ochelarii de soare la ochi: „Dar să știi că nu mă deranjează chestia asta cu nemachiatul (râde). Eu sunt genul ăsta care-și trage o pereche de pantaloni, un tricou, ceva de încălțat comod și mă duc la cumpărături”.

Cântăreața a explicat și de ce a slăbit: „Pentru că am fost operată pe coloană și a trebuit , pentru că altfel probabil n-aș fi slăbit niciodată”.

Ce a spus Monica Anghel despre cariera sa de 40 de ani

„Anul viitor, pe 28 mai, de ziua tatălui meu, se împlinesc 40 de ani de carieră! De ziua tatălui meu, atunci mi-am făcut eu debutul acum aproape 40 de ani. Iată că sunt în continuare acolo, nu neapărat pe val, cum se spune, dar îmi văd de drumul meu, de linia mea, de ce am construit în toți acești ani. Am stilul meu, am genul meu de muzică de cântat, de concerte, pe care le fac cu mare bucurie, și merg înainte cu tot ce știu eu că e bine pentru sufletul meu, în primul și în primul rând.

Nu m-am reinventat, asta cu reinventatul n-are nicio legătură cu mine. Eu asta am fost dintotdeauna, eu asta sunt eu, n-am făcut nimic altceva decât doar ce am simțit întotdeauna”, a mai afirmat Monica Anghel, la Antena Stars.

Întrebată cum a reușit atunci să mențină o carieră de aproape 40 de ani, Monica Anghel a răspuns: „Cu credință, cu bucurie, cu determinare. Mi-am văzut de drumul meu, n-am vrut să fac altceva, n-am vrut să mă reinventez, mi-am văzut de traseul meu și de ce am știut eu să fac cel mai bine, pentru că publicul e atras de harul meu, de vocea pe care mi-a dat-o bunul Dumnezeu. Eu nu pot să merg la un concert cântecele din acelea de dans. Nu, sunt alții care fac chestia asta. Eu, la concertele pe care le am, trebuie să cânt și să transmit emoții. Asta e menirea mea! Niciodată n-am făcut compromisuri și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu am avut de ce să le fac”.