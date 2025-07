Monica și Leonard Doroftei, model pentru relațiile din ziua de azi. Ce a făcut Monica ca fostul campion să se îndrăgostească iremediabil

au una dintre cele mai frumoase căsnicii. Cu ocazia participării lor la emisiunea „ , publicul a avut ocazia să îi descopere și să vadă o altă latură a fostului sportiv.

Se iubesc ca și cum ar fi adolescenți și fac acest lucru de peste 30 de ani. Au o familie minunată, cu trei copiii. „Doru”, așa cum îi spun prietenii fostului campion român, a povestit ce l-a cucerit la soția sa, atunci când a întâlnit-o.

Cuprins:

Ce l-a fermecat pe Leonard Doroftei la Monica?

Cât de mult se implică în creșterea nepoțelului lor?

Ce l-a fermecat pe Leonard Doroftei la Monica: „Am zis «wow»”

Leonard Doroftei a povestit ce l-a fermecat la soția sa, în urmă cu mai bine de trei decenii. Privirea Monicăi i-a oferit sentimentul de liniște și stabilitate, iar acest lucru l-a ajutat să își canalizeze energie spre sport, afirmă el.

„Bunătatea și liniștea pe care mi-a oferit-o atunci când i-am întâlnit privirea, m-am simțit liniștit, m-am simțit protejat într-un fel, am simțit ceva, am zis Wow! Așa a fost. Din clipa aia m-am liniștit, din clipa aia am început să mă focusez pe ce făceam pe box (…) Mi-a mers bine”, a declarat Leonard Doroftei, la Știrile Antena Stars, conform

Cât de mult se implică în creșterea nepoțelului lor

Monica și Leonard au împreună trei copii: doi băieți și o fată. Fiul cel mic, Alexandru, le-a dăruit un nepot părinților lui, după care cei doi sunt topiți. Îl iubesc foarte mult și încearcă să îi ajute pe fiul și nora lor cât de mult este posibil.

Maria, soția lui Alexandru, este în relații foarte bune cu socrii ei. Aceștia o consideră fiica lor și așteaptă cu nerăbdare să mai facă copii.

„Avem grijă când avem timp (n.r. de nepoțelul lor). Maria, soția fiului nostru, face parte deja din familia noastră, este ca și fata noastră și vine împreună cu Alex. Se simt ca acasă, iar cel mic este ceva de necrezut, este superb, îl iubim tare. Așteptăm cu bucurie, suntem pregătiți acum (n.r. pentru venirea altor nepoți)”, a declarat Monica Doroftei.