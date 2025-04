Monica Tatoiu a vrut să se sinucidă: „Au chemat salvarea”

a mărturisit în cadrul unei emisiuni că a vrut să se de două ori.

„Mi-au spus prietenii că am ajuns la spital, au chemat salvarea”

„Am vrut să mă sinucid. Mi-am adus aminte că am mai încercat o dată… Aveam 22-23 de ani. Era o problemă cu doctoratul în matematică, nu m-au lăsat, nu mai știu exact. Mi-au spus prietenii că am ajuns la spital, au chemat salvarea, mama și tata au venit de la Timișoara”, a povestit Tatoiu, la emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”, potrivit .

A doua oară când a vrut să se sinucidă a fost imediat după ce l-a născut pe fiul ei, Victor.

Când l-a văzut vânăt, fără vlagă, și i s-a mai spus și că nu are șanse să supraviețuiască până dimineață, femeia de afaceri a vrut să se arunce de la etajul 4 al maternității.

„M-au pus să-l alăptez… Momentul când e carne din carnea ta vie, este un sentiment extraordinar. Atunci am avut revelația. Când naști un copil, ai sentimentul nemuririi. Tu poți să pleci, locul tău e ocupat. (…) Cred că mama s-a rugat pentru mine”, a mai spus Tatoiu.

„E alegerea voastră, copii!”

Totodată, Monica Tatoiu nu se ferește să tragă un semnal de alarmă în privința tinerilor de azi.

Într-o intervenție în emisiunea „Play It”, a comentat lipsa de repere, superficialitatea și dependența digitală în ceea ce îi privește pe tineri.

„Copiii de 17-18 ani se uită la emisiuni despre IT, iar părinții lor, care au 40 și ceva de ani, sunt pe TikTok în loc să fie modele. (…) Pe vremuri, mergeam la ceaiuri, vorbeam filozofii. Acum? Discoteci, muzică urlată, fără dialog, fără profunzime”.

„Vine un tsunami peste voi – economic, geopolitic – și voi faceți poze. E alegerea voastră, copii! Ce îți faci cu mâna ta se numește lucru manual”.