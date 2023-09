Monica Tatoiu: „Am divorțat sărind pe geam” / Adevăratul motiv care a dus la separarea vedetei de primul soț

În vârstă de 66 de ani, Monica Tatoiu este o femeie cu o personalitate foarte puternică, care dintotdeauna a făcut ceea ce a simțit, nefăcând niciun compromis.

Vedeta a fost căsătorită de trei ori, iar primele două căsnicii nu au durat foarte mult. Vedeta recunoaște că nu s-a măritat din motivele potrivite, dar nu regretă nimic.

Adevăratul motiv pentru care Monica Tatoiu a divorțat de primul soț

Monica Tatoiu a avut dintotdeaua o personalitate puternică, astfel că atunci când tatăl ei nu a fost de acord cu prima ei relație serioasă, vedeta nu a dat înapoi.

Din contră, Monica Tatoiu a dorit să-i demonstreze tatălui ei că este îndeajuns de matură, încât să-și asume propriile decizii, chiar dacă nu sunt tocmai corecte. Vedeta a divorțat apoi, după doar câteva luni.

„Nu vă grăbiți. Eu m-am grăbit. Prima oară m-am căsătorit că am făcut un pariu cu tata în anul I de facultate. Aveam un iubit care nu era agreat de familie. Tata și cu mama (n.r. mama lui) avuseseră o idilă, era ungur, taică-miu era sârb. M-am certat cu el și a zis: nu te ia niciunul, tu ești prea rea, prea gură mare. Zuza mi se spunea, Zuza nebuna. Mă certam cu toată lumea. Și cu Ceaușescu, tata de nu știu câte ori. Eram nervoasă, eram logodită cu el, numai să îi fac în ciudă. Eu sunt rea. Acum cu Dumnezeu m-a mai calmat. Și zic: care este burlacul cel mai dorit. Tata era cardiolog. Îmi zice cine, Radu, Dumnezeu să-l ierte! Ăla! În trei luni de zile mă mărit cu el. Și m-am măritat”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit .

„Am divorțat sărind pe geam”

Al doilea mariaj al Monicăi Tatoiu a durat câțiva ani și a fost urmat de un proces dificil de partaj. Vedeta a declarat că s-a căsătorit cu al doilea soț, pentru că avea nevoie de buletin de București.

„Vă povestesc ce am pățit. M-am căsătorit pe 27 septembrie 1977. Am divorțat sărind pe geam, pe 17 decembrie 1977. Am avut o nuntă… am avut o trenă de 50 de metri, săracul mitropolitul Nicolae… zicea: i… (…) 250 de invitați. Și tata l-a găsit pe bărbatul meu cu amanta. Dar nu mi-a zis decât după ce am divorțat. Deci o prostie. După care trebuia buletin de București. Aveam media 9,98 și n-aveam buletin de București. Ăla m-a luat de nevastă că aveam media 8,60 și a intrat la media mea. După doi ani de zile ne-am despărțit”, a mai mărturisit Monica Tatoiu.