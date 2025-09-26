Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri incendiare! cunoscută pentru spiritul liber și modul direct de a-și exprima punctul de vedere, a povestit că chat GPT este nelipsit din viața ei.

a explicat motivul pentru care se folosește de inteligența artificială în viața ei. Într-un dialog cu Teo Trandafir, Monica Tatoiu a făcut declarații de zile mari.

Pentru ce folosește Monica Tatoiu chat GPT

Vedeta a povestit că inteligența artificială este prezentă în viața ei. De cealaltă parte, Teo Trandafir a mărturisit că și ea, la rândul ei, folosește chat GPT pentru diverse lucruri.

„Fi-miu, s-a certat cu o gagică, cum vreo doi ani, trei ani. Și ChatGPT a scris scrisoarea de scuze. A scris-o cu toate alea, cu lacrimi. Deci, chestia asta, pe anumite persoane poate să le ajute. Pe mine, eu nu-l folosesc decât pentru statistică. Nu, și să-mi spună dacă se găsește, unde se găsesc șervețele de bumbac de bucătărie ultra absorbante, de exemplu. Și el îmi dă unde să caut”, a spus Monica Tatoiu la

„O, vă arăt. Eu i-am dat să-mi caute hârtie igienică neagră. Am văzut eu, la un restaurant, la un da, eu așa s-o cotesc. Un restaurant trebuie să aibă două chestii. Da. O baie să încremenești. Da, da. Să te uiți ca prostul.. Și doi, mușchiul de vită în sânge. Dacă ăla….. Dar, credeți-mă, în momentul în care bagi cuțitul, se duce…”, a adăugat Teo.

„Să-i spui lui fi-miu să-ți facă. El știe să facă de asta. O, da. Dar el gătește cu chat GPT. Mi-a făcut niște somon cu sos de iaurt, cu susan și cu spanac. Am înghețat. Genial. Și zic, de unde ai rețeta asta? Zice, am gătit cu chat GPT. Deci, îi ajută pe ăștia care au două mâini stângi ca mine”, a mai declarat Monica Tatoiu.

Cum își petrece timpul Monica Tatoiu

Monica Tatoiu a povestit, de asemenea, cum își petrece timpul. Femeia are diverse escapade alături de prietenele sale și a menționat chiar că la începutul lunii octombrie urmează să plece în Portugalia.

Vedeta a declarat că atunci când vine vorba de cumpărături, situația este puțin mai dificilă, deoarece are deja foarte multe piese vestimentare pe care le-a dat și pe care ar mai trebui să le dea, deoarece sunt exagerat de multe. Lucrurile se complică atunci când vine vorba de pantofi, deoarece este foarte atașată emoțional de ei, deși nu mai poate purta multe dintre perechi.

„Acum plec, pe 6 octombrie plec în Portugalia cu babele mele. Babe, suntem… eu sunt cea mai bătrână, am 69, ele au 55, 60, 62 și așa mai departe. Eu sunt cea mai bătrână și eu sunt mama grupului, da? Și e atât de mișto să nu-ți mai pese că ești bătrân. Majoritatea sunt necăsătorite, divorțate, fără obligații. Și să poți în gura mare să râzi de tine și de tot ce te înconjoară, dar cu poftă de viață. Mergem la cele mai mișto cârciumi, fiind americani, ele vorbesc tare, știi. Se uită lumea la noi. N-au nicio treabă. Și mergem la shopping, eu m-am săturat. Asta e o altă chestie. Băi, am făcut curățenie în casă, ce-am strâns în 25 de ani… Mașini întregi am dat și mai am de dat. Și de la fi-miu. La bărbatul meu nu pot, că are scule, sculițe. La mine e problema cu pantofii. Am 60 de perechi care… Și mă iau în mâna și mă uit la ei. Și-mi amintesc cum i-am cumpărat”, a mai spus profesoara de matematică.