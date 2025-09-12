Monica Tatoiu susține că ar fi fost victima unei pe stradă, în vecinătatea locuinței sale. Ea a încercat să oprească o , prea zgomotoasă, organizată de o familie de romi. Deși spune că incidentul s-ar fi petrecut în fața agenților de , este contrazisă de autorități.

Varianta pe care o prezintă Monica Tatoiu

Femeia de afaceri, o obișnuită a studiourilor de televiziune, a povestit cum s-a petrecut incidentul. Monica Tatoiu a intervenit telefonic, într-o emisiune, și a povestit ce a pățit în momentul în care a încercat să oprească nunta unei familii de romi. Potrivit spuselor sale, a intervenit deoarece a fost deranjată de muzica ce se auzea prea tare. A mers să discute cu petrecăreții, iar aceștia ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic.

„După ce am plecat de la voi de la emisiune, soțul meu mi-a spus că strada este blocată de mașini; au ieșit și soldații francezi care sunt cazați vis-a-vis de noi și întrebau ce se întâmplă. Au organizat o nuntă de romi în mijlocul Bucureștiului, blocând strada și urlând difuzoarele și cu grătarele care sfârâiau”, a povestit Monica Tatoiu.

Ea a continuat spunând că le-ar fi spus nuntașilor că legea nu permite organizarea petrecerilor zgomotoase, iar aceștia ar fi amenințat-o și ar fi „călcat-o în picioare”. Mai mult, petrecăreții, a afirmat, au scuipat-o în fața polițiștilor care s-au limitat doar la împărțirea unor amenzi.

„M-am dus și le-am spus, «nu aveți voie, legea nu vă permite». Au pus să mă amenințe, m-au călcat pe picioare, cu poliția în față m-au scuipat. Poliția i-a amendat și nu-i interesează”, a declarat Monica Tatoiu, conform România TV.

Acțiune încununată de succes

Monica Tatoiu susține că poliția nu a luat măsuri împotriva petrecăreților care au deranjat pe toată lumea. Totodată, a mai arătat că organizatorii petrecerii nu plătesc impozite, deși dețin mașini de sute de mii de euro. Revenind la subiect, a spus că vecinele i s-a fi plâns că nu se pot odihi din cauza zgomotului.

„Vorbeați de bani de pensii… ăștia nu plătesc CASS, nu plătesc impozite și au mașini de 200.000 de euro. Îi spuneam și polițistei că toate generațiile ei n-o să-și poată permite. Trebuie oprit, pentru că treceau bătrâne pe lângă mine și îmi spuneau: «Doamnă, nu putem să dormim»”, a mai spus Monica Tatoiu.

În cele din urmă, acțiunea sa a avut succes. Petrecăreții au fost obligați să oprească muzica, chiar dacă vedeta studiourilor de televiziune a trebuit să suporte consecințele.

„Urlau difuzoarele, le-am oprit difuzoarele, dar nu vă spun ce amenințări am primit în fața poliției. Groaznic! Am fost scuipată în fața polițitului pentru că le-am cerut să respecte legea. A spus: «Doamnă, nu pot să intru peste ei fără mandat»”, a mai arătat femeia de afaceri.

Vedeta vrea să-i dea în judecată pe petrecăreți

Monica Tatoiu spune că are dovezi în susținerea a ceea ce a afirmat. Ea a spus că intenționează să-i acționeze în justiție pe cei care au agresat-o în stradă, în fața casei sale. Mai mult, a spus că va merge la o discuție cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

De asemenea, nu a scăpat ocazia să acuze ANAF că nu ia măsuri și nu verifică averile celor care au deranjat-o și care afișează mașini de 200.000 de euro, în vreme ce bătrânii mor de foame.

„Eram în fața porții. Am salvat toate filmările, vreau să aflu cine sunt. E un proprietar acolo pe stradă, în casa în care a stat generalul Stănculescu. Trebuie să aflăm, trebuie să îi dau în judecată pentru tulburarea ordinii publice. Luni, de dimineață, mă duc la Ministerul de Interne, este de vină ministrul Predoiu, este de vină și ANAF-ul, că nu ia măsuri pentru a colecta… Aveau mașini de 200.000 de euro, când în România bătrânii mor de foame”, a declarat vedeta.

Varianta polițiștilor, diferă de cea prezentată de Monica Tatoiu

Polițiștii au o altă variantă față de cea prezentată de Monica Tatoiu. La scurtă vreme după intervenția acesteia în emisiunea de televiziune, Poliția Capitalei a emis un comunicat de presă cu propriile explicații. Aceștia susțin că vedeta ar fi pătruns, fără drept, în curtea nuntașilor și că incidentul pe care îl reclamă s-ar fi petrecut într-un spațiu privat.

Mai mult, autoritățile susțin că nuntașii ar fi fost foarte înțelegători și au deblocat strada imediat ce au văzut uniformele polițiștilor. Chiar și așa, tot le-au fost date mai multe amenzi.

„În fapt, astăzi, 12 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că este tulburată ordinea și liniștea publică, pe o stradă din Sectorul 1”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cum sună relatarea poliției

Potrivit comunicatului, în urma apelului, la locul indicat s-au deplasat mai multe echipaje de poliție. Agenții au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului în care a fost implicată Monica Tatoiu, dar și pentru a restabili ordinea publică. Autorii comunicatului mai spun că vedeta de televiziune ar fi intrat în curtea în care se desfășura nunta, deși nu avea dreptul. Spre norocul ei, se arată în comunicat, proprietarii nu au făcut plângere.

„Din primele verificări, a reieșit că femeia ar fi intervenit verbal, anterior ajungerii echipajelor de poliție, solicitând încetarea unui eveniment, întrucât afecta liniștea locatarilor din zonă. Evenimentul la care se face referire a avut loc în curtea privată a unor persoane, fiind vorba despre o nuntă organizată în familie. Facem precizarea că femeia în cauză a pătruns în curtea respectivă fără consimțământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu privire la acest aspect, proprietarii nu au formulat plângere penală”, se arată în comunicatul de presă.

, împreună cu agenții Brigăzii Rutiere au solicitat ca mașinile mașinile parcate neregulamentar, care blocau strada să fie mutate. Și, ce să vezi, propritarii s-au conformat imediat, după cum arată comunicatul de presă. Chiar și așa, tot au fost aplicat trei amenzi, în valoare de 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracțiuni. Menționăm că femeia nu a adus la cunoștința polițiștilor, în momentul intervenției, faptul că ar fi fost amenințată, și nici nu a depus plângere în acest sens. În acest context, afirmațiile din spațiul public, la adresa autorităților, sunt nefondate și nu reflectă realitatea faptică a incidentului.

Polițștii susțin că au intervenit prompt

Poliția a intervenit prompt și a aplicat măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare, mai spun autorii comunicatului de presă. Ei spun că toți cetățenii care consideră că li s-au încălcat drepturile pot apela la poliție. Pe de altă parte, atrag atenția că acțiunile directe, așa cum a făcut Monica Tatoiu, împotriva altor persoane pot duce la conflicte.

„Reamintim că orice cetățean are dreptul de a se adresa instituțiilor statului atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, însă acțiunile directe împotriva altor cetățeni, fără temei legal, pot escalada nejustificat și pot perturba ordinea publică. Poliția Capitalei are ca misiune menținerea ordinii și siguranței publice și intervine pentru protejarea persoanelor și prevenirea oricăror conflicte”, concluzionează comunicatul.