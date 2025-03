Monica Tatoiu, urmărită de ghinion. Ce i s-a întâmplat: „Eu nu am mai vrut să vin în vacanța asta”

, urmărită de ghinion. Celebra femeie de afaceri a fost la un pas de a-și anula plănuită la Reunion, o insulă vulcanică din Oceanul Indian situată în sudul Africii, unde a mai mers de mai multe ori.

„A doua lună în Feng Shui pentru mine este proastă și se vede”

Se pare că, de această dată, vacanța Monicăi Tatoiu este ruinată din cauza vremii ploiase. În intervalul orar 13.00-19.00, vremea este extrem de capricioasă.

“A doua lună în Feng Shui pentru mine este proastă și se vede. Eu nu am mai vrut să vin în vacanța asta, dar Tatoiu a insistat, a zis că e plătit avionul, am plătit cazarea și pierdeam totul. Mai e și oboseala de pe drum, să parcurg 12.000 km ca să stau pe o terasă mai urâtă decât grădina mea. Mă uit la mare ca la coiful Dacia din vitrină. Astăzi e, mâine nu-i. Dar trebuie să învățam din fiecare eșec. Nu ne lamentăm, că noi am făcut alegerea. Mi-am făcut un program de activități pe care, de altfel, nu le aveam ca prioritate. Învăț despre geografia arctică. Citesc despre doctrina militară a Chinei. Mă întorc pe 9 aprilie”, a precizat Monica Tatoiu, potrivit .

„Plouă torențial zilnic, apa este maro, nu se poate intra deloc în mare”

Un alt impediment e că nu poate intra acum deloc în apă.

“Fac baie în fiecare zi la piscină. Plouă torențial zilnic, apa este maro, nu se poate intra în ea deloc în mare. De când vin aici nu am mai prins niciodată așa vreme. După 5 ani de ghinion incandescent, în 2020, în timpul pandemiei când în loc de 3 săptămâni am rămas blocați aici timp 18 săptămâni, acum avem a doua oară ghinion”, a mai povestit Monica Tatoiu.