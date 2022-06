Motivul halucinant pentru care Tily Niculae se retrage din lumina reflectoarelor: „A mâncat o perioadă din viața mea când eram necoaptă”

Tily Niculae a renunțat să mai joace în seriale. Actrița nu-și planifică să revină pe micile ecrane. Vedeta este de părere că actorii nu sunt plătiți decent. Femeia și-a schimbat prioritățile și se dedică mult mai mult familiei decât carierei.

Tily Nicolae nu vrea să revină pe micile ecrane

Tily Niculae a devenit cunoscută publicului larg după a apărut în serialul românesc „La Bloc”. Femeia s-a bucurat de succes și a fost apreciată de mii de spectatori, însă aceasta a decis să se retragă din showbizul românesc.

„Nu. Este un lucru de care nu îmi este dor. Cumva, a mâncat o perioadă din viața mea când eram necoaptă și nu îmi doream, cum nu îmi doresc nici acum, conceptul de a fi, de a ieși. Asta , Dinu Lipatti.

Au venit și m-au recrutat pentru un casting și practic așa a început. A urmat facultatea. Faptul că am avut ocazia să trăiesc lucrurile acestea de tânără și să văd ce înseamnă m-a făcut să realizez că nu ai cum să lipsești de acasă câte 18 ore și să ai o mare familie fericită.

Oricum, ca să ai o mare familie fericită trebuie să muncești. Întotdeauna sunt urcușuri și coborâșuri și trebuie să ajungi la un echilibru”, a afirmat Tily pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Tily Niculae se dedică familiei

Potrivit lui Tily Niculae, actorii români nu sunt plătiți decent și nu se bucură de aprecierea meritată. Se pare că actrița a decis să-și sacrifice cariera și se dedică rolului de mamă.

„Cumva, am muncit foarte mult cu mine pentru a trece de această frustrare, de faptul că nu pot să le am pe amândouă. Mi-am dorit copiii și familia. Eu vin dintr-o familie stabilă emoțional, părinții mei reprezintă idealul. Am zis că de muncit, muncești oricând, facturile trebuie plătite.

Nici nu suntem ca în afară să zici: «Mamă, am făcut un proiect și trăiesc bine după din drepturi de autor». Mi se pare că este o foarte mare cămătărie, ca să zic așa, pe ce înseamnă zona de artist și ce reprezintă . Eu am zis mereu că arta nu are preț, dar, cumva, cineva ni-l stabilește sub demnitatea noastră”, a mai spus actrița.