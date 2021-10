Motivul pentru care Andreea Raicu a refuzat să câștige sute de mii de euro. Ce condiție ar fi trebuit să îndeplinească

Andreea Raicu, una dintre cele mai sexy femei din România, a primit o ofertă, în urmă cu mai mult timp, din partea celor de la Playboy. Frumoasei brunete i s-ar fi oferit o sumă frumușică, pe care vedeta a refuzat-o.

Andreea Raicu este apreciată în mediul online pentru stilul de viață sănătos pe care îl are. Fosta prezentatoare TV le împărtășește fanilor internauți secrete de dezvoltare personală, sfaturi pentru încredere în sine, dar și trucuri de nutriție.

Andreea Raicu a refuzat să pozeze pentru 100.000 de euro

Vedeta reușește să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, dar recent a dezvăluit că a avut parte și de provocări în cariera sa. Una dintre ele este chiar oferta de la Playboy. Andreei Raicu i s-a oferit, în trecut, suma de 100.000 de euro ca să pozeze în celebra revistă.

„100.000 de euro este suma care mi s-a oferit ca să apar în Playboy și m-am gândit ca dacă pozez nu m-aș fi simțit confortabil apoi”, a declarat Andreea Raicu, la Măruță.

Cum arată Andreea Raicu în costum de baie, la 43 de ani

Fosta prezentatoare TV este recunoscută pentru vacanțele de vis pe care le postează în mediul online. La 43 de ani, Andreea Raicu are un corp de invidiat și nu se sfiește să-l ascundă. La începutul acestui an, vedeta a fost într-o frumoasă vacanță în Maldive, locație din care a postat și o serie de imagini în costum de baie.

La cei 43 de ani ai săi, vedeta a afișat o siluetă de invidiat pe plajă. Chiar dacă a mărturisit că simțea nevoia să stea departe de tehnologie, pentru a se relaxa total, frumoasa vedetă și-a făcut câteva fotografii, într-un costum de baie minuscul, cu care a făcut furori pe Instagram.

„Aveam nevoie să mă odihnesc. Acolo nu trebuia să purtăm masca, doar personalul purta. Cel mai ciudata fost când am mers la sală, erau oameni lângă tine la trei metri, m-am simțit foarte vulnerabilă.

Am stat mult la plajă, erau 27 de grade. Am stat doar șase zile în care nu am făcut nimic, am avut nevoie să-mi resetez creierul. Am închis telefonul, nu am făcut decât 10 poze”, a declarat Andreea la emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, la începutul acestui an.