Gabriela Cristea și-a înșelat partenerul: „A fost cea mai grea lună din viața mea”

Recent, Gabriela Cristea a avut un moment de sinceritate.

În cadrul emisiunii pe care o prezintă, aceasta a recunoscut că a fost infidelă și și-a înșelat partenerul timp de o lună.

Gabriela Cristea recunoaște că și-a înșelat partenerul

Gabriela Cristea s-a căsătorit în anul 2015 cu Tavi Clonda și împreună au două fetițe superbe. Înainte de , prezentatoarea a fost căsătorită cu Marcel Toader din anul 2008 până în anul 2013.

Gabriela Cristea a recunoscut că și-a înșelat iubitul pe care l-a avut înainte de a fi într-o relație cu Marcel Toader. Prezentatoare a fost infidelă timp de o lună și spune că a fost cea mai grea perioadă din viața ei.

„A fost cea mai grea lună din viața mea”

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă.

Am înșelat doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: „Stop! Până aici”, spunea Gabriela Cristea, potrivit .