Motivul pentru care Irina Rimes și-a anulat concertele: „Trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul”

Fanii Irinei Rimes sunt îngrijorați de starea de sănătate a vedetei. Artista și-a anulat concertele și a regretat faptul că nu va ieși pe scenele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Cântăreața nu a oferit detalii în plus, rezumându-se la probleme de sănătate.

Irina Rimes trece prin clipe teribile

„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul și am evitat mereu cât de mult am putut. Din , sunt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămân cu promisiunea că ne vom vedea cât de curând posibil. Totodată, îmi cer iertare și aici echipei și colegilor mei de la Vocea României și le mulțumesc pentru susținerea și înțelegerea pe care mi-au oferit-o zilele acestea”, a fost mesajul transmis de Irina Rimes pe Instagram.

Ce sacrificii face Irina Rimes pentru fanii ei

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes interprete din showbizul autohton. Artista din Republica Moldova s-a mutat la București și a cucerit publicul din România.

Artista a vorbit recent despre sacrificiile prin care este nevoită să treacă din punct de vedere al carierei muzicale, mai ales atunci când vine vorba de concerte, relatează

„Uneori simt că sacrific foarte mult. De exemplu, avem…nu știu, concerte și eu stau la poze mai mult decât stau pe scenă. Stau până la ultimul om. Ar părea ușor, dar dacă stai pentru 100 de oameni să faci poză cu fiecare și mai ales…vin oameni care au de spus o poveste: știi, eu am ascultat piesa ‹Nu știi tu să fii bărbat›, eu am realizat că , pentru că corespundea lucrurilor pe care le spui tu în piesă și am divorțat. De aia stau până la ultima poză, doar că lucrurile astea nu te încarcă, lucrurile astea te descarcă în general, ajungi foarte obosit acasă și îți dai seama că asta este”, a dezvăluit artista.