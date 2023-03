Motivul pentru care Larisa Iordache a refuzat oferta de a participa la Survivor România: „Nu cred că mi-aș asuma momentan acest risc”

Larisa Iordache este, în prezent, antrenor de gimnastică. În vârstă de 26 de ani, vedeta cochetează și cu televiziunea, participând la diverse show-uri.

Într-un interviu acordat recent, ea a recunoscut că a primit propunerea de a participa la Survivor, dar a refuzat oferta.

Larisa Iordache a refuzat oferta de a participa la Survivor România

Larisa Iordache a avut o carieră de succes în gimnastică, însă în decembrie 2021 a renunțat la sportul de performanță. De curând, ea a putut fi urmărită în emisiunea „America Express”, unde a făcut echipă cu Diana Bulimar.

Aceasta a primit și la Survivor, show-ul din Republica Dominicană, dar a refuzat. I-ar fi prea greu să stea departe de casă mai mult de trei luni de zile. „Cu ceva timp în urmă am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită, plus că făceam gimnastică la momentul acela. Momentan sunt ok așa, a fost o experiență minunată la America Express, din care am învățat foarte multe lucruri și m-am redescoperit pe mine cumva, dar, în același timp, momentan, stau.

Am foarte multe planuri acasă, am copii de antrenat și îmi doresc foarte tare să progresez cu ei și să mergem la competiții, pentru că urmează o competiție săptămâna viitoare, Campionatul Național, și sperăm din suflet să avem un acord foarte bun acolo”, a spus fosta gimnastă, potrivit .

De ce se teme Larisa Iordache din competiția Survivor

„Este o experiență cred că foarte faină, dar, momentan, regimul de acolo mă cam sperie pot să zic”, a mai adăuga ea.

Întrebată de ce se teme mai mult în aventura Survivor, Larisa Iordache a spus că nu se teme nici de înfometare și nici de probele fizice „Nu, mă sperie pentru că nu știi cât stai, desigur, și, în același timp, nu știi ce fac cei dragi de acasă.

Pentru mine este foarte important acest lucru, este foarte important , să pot să am legătura cu ei, să le simt vibrația din voce măcar, pentru că eu sunt familistă și atunci mi-e puțin dificil dacă aș sta, nu știu, 3 – 4 luni. Clar, dacă m-aș duce la o competiție, aș vrea să stau cât mai mult și atunci nu cred că mi-aș asuma momentan acest risc”, a explicat sportiva.