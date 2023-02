Schimbări radicale în viața Larisei Iordache după retragerea din gimnastică: „Am doar o masă pe zi. E o tranziție destul de grea”

Cvdadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, Larisa Iordache s-a retras din sport la vârsta de 25 de ani și mărturisește că viața nu este ușoară pentru un fost sportiv de performanță după ce-și încheie cariera.

Sportiva dezvăluie că adaptarea este foarte grea după ce, ani de zile, ai fost obișnuit cu rutina, dar și cu rigorile unui program fix.

Larisa Iordache, despre schimbările apărute după retragerea din gimnastică

În anul 2021, Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din gimnastică. Sportiva a decis să-și încheie cariera, după ce a suferit numeroase accidentări ce nu au lăsat-o să își . Acum, Larisa a devăluit că nu i-a fost ușor după ce s-a retras din gimnastică, ea trebuind să se adapteze unui ritm nou, total diferit de cel impus de viața sportivă.

Timp de 20 de ani, cât a durat cariera ei, Larisa Iordache a cunoscut doar strictețea vieții de sportiv, o viață deloc ușoară, însă, după cum mărturisește chiar ea, adaptarea de după retragere a fost destul de dificilă. Asta și pentru că, timp de două decenii, viața ei a fost coordonată de antrenori.

„Este o tranziție pe care o face un sportiv de performanță, după ce se retrage din activitate. Este destul de grea. Noi spunem că începem să trăim și că vrem să trăim într-un alt mod. Când ești sportiv, ai un program strict, nu trebuie să te abați de la el sub nicio formă. Trebuie să îți păstrezi energia doar pentru antrenamente și nimic mai mult. Ulterior, începi o nouă viață.

Ceea ce e destul de greu, pentru că programul ți-l faci tu, nu mai este antrenorul. Ești doar tu pe cont propriu. Este foarte bine, nu zic că nu e bine. Dar făcând 20 de ani același lucru… E dificil, te dezorientează. Tu depinzi de tine, e dificil. Dar viață te împinge să înveți foarte multe lucruri. Te lovești de foarte multe probleme, pe care trebuie să le rezolvi”, a spus Larisa Iordache, potrivit .

Care este motivul pentru care Larisa Iordache mănâncă doar o dată pe zi

Din momentul retragerii din sport, au apărut și multe provocări pentru Larisa Iordache, care mărturisește că nu este deloc atașată de latura casnică a vieții. Mai mult, o problemă reală pentru ea este păstrarea greutății la nivel optim acum când nu mai are același program de antrenamente. Acesta este și motivul pentru care fosta sportivă mănâncă doar o dată pe zi.

„Știu să gătesc, dar nu îmi place. Nu îmi place partea asta casnică. Să gătesc, să fac curat. Într-adevăr, fac minimum ca să pot să trăiesc normal. Oricum, eu mănânc mai puțin decât trebuie, am doar o masă pe zi. M-am obișnuit așa, după ce m-am retras. Plus că nu am atât de mult timp… sau nu am un program strict. Acum mănânc doar când îmi este foame. Și , pentru că nici nu mă îngraș.

În Mexic (la America Express – n.r.) am avut și doua zile în care nu am mâncat nimic, am băut doar apă. Ghiozdanul era destul de greut, între 10 și 15 kilograme. Depinde câte haine aveam fiecare. Au fost situații în care nu am putut folosi nici dușul. Ne-am descurcat. Oricum, în stresul acela cumva uiți și de foame, și că ai rucsacul în spate, care este foarte greu, și de rușine și de absolut orice. Vrei doar să ajungi la capăt și să termini misiunea și cam atât”, a mai spus Larisa Iordache.