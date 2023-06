Motivul pentru care Mihai Trăistariu și-a vândut casa: „Mi-a mâncat creierii, viața, sufletul și timpul”

unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România. Nu de mult, el a dezvăluit problemele financiare cu care se confruntă de ani buni din cauza unui credit contractat înainte de pandemia de coronavirus.

Mihai Trăistariu și-a vândut casa pentru a scăpa de un credit

„Am scăpat de datorii. Sunt cel mai fericit om de pe Pământ! Am achitat azi ultimii 62.000 de RON, la bancă. Împrumutasem în octombrie 2019 5 miliarde de lei vechi de la bancă. 500.000 RON. M-a prins pandemia peste 5 luni.

Mi-am vândut casa în care am locuit 20 de ani. Am mai dat atunci din datorii. Am mers cu ratele până azi, când sunt complet reabilitat financiar”, a spus Trăistariu pe Facebook.

Pentru Antena Stars, Mihai Trăistariu a mai spus ulterior că este vorba despre „un credit care mi-a mâncat creierii, viața, sufletul și timpul, un credit cu care m-am lăudat și în același timp l-am plâns pe Facebook și pe toate rețelele de socializare ani la rând, pentru că din cauza lui mi-am vândut casa din Constanța, în care am locuit”.