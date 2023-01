Motivul pentru care Șerban Huidu și Mihai Găinușă nu își mai vorbesc: „S-au acumulat multe frustrări, eu nu am știut să zic mulțumesc”

Recent, Șerban Huidu a fost invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, acolo unde a făcut multe dezvăluiri atât despre viața sa personală, cât și cea profesională.

Nu s-a ferit să vorbească nici despre Mihai Găinușă, cel care i-a fost coleg la „Cronica Cârcotașilor” și bun prieten până în 2014, când s-au certat și nu au mai lucrat împreună.

Care este miotivul pentru care Șerban Huidu și Mihai Găinușă s-au certat

Șerban Huidu și Mihai Găinușă au făcut o echipă bună pe micul ecran, însă relația lor de prietenie s-a stricat și au ajuns să nu își mai vorbească. În anul 2014, Mihai Găinușă a ales să se retragă de la „Cronica Cârcotașilor”, după 14 ani de activitate.

Dorința lui de a pleca de la emisiune a avut loc după un conflict pe care l-a avut cu Șerban Huidu, acesta fiind principalul motiv la show-ul de la Prima TV: „Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Șerban nu era capabil”.

Acum, la Kanal D, Șerban Huidu, care nu mai e prezentator la „Cronica Cârcotașilor”, ci producător, îi duce lipsa lui Mihai Găinușă. „Da, îmi lipsește de când a plecat. Problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu-Găinușă în televiziune nu prea făcuse nimeni și mi-e greu să cred că se va întâmpla”, a spus acesta la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit .

De asemenea, Șerban Huidu a explicat și care e motivul pentru care s-au certat, s-au despărțit profesional și nu mai vorbesc deloc unul cu celălalt, deși acum câțiva ani erau foarte buni prieteni. După ce Șerban Huidu a făcut accidentul de mașină la Brașov, Mihai Găinușă a preluat atribuțiile lui.

Huidu era frustrat când vedea că Mihai Găinușă nu se descurca la fel de bine ca el, iar într-un final, lucrurile între ei s-au stricat și relația lor de prietenie de ani de zile s-a terminat.

„Povestea este că la un moment dat, frustrări sunt multe, ele decid, din păcate, viața uneori, probabil că s-au acumulat multe frustrări că a trebuit să preia atribuțiile mele, eu nu am știut să zic mulțumesc, eu am văzut că nu se descurca la fel de bine ca mine, și eu aveam frustrări.

Într-un final s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușă va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri și îi sunt recunoscător și îmi lipsește”, a explicat Șerban Huidu, la Kanal D.

Șerban Huidu a încercat să se împace cu Mihai Găinușă

În luna februarie 2022, Șerban Huidu a mărturisit că el a încercat să se împace cu fostul său coleg și l-a sunat în urmă cu doi ani, atunci când emisiunea pe care au prezentat-o împreună aniversa 20 de ani. Mihai Găinușă nu i-a răspuns niciodată la telefon prezentatorului TV, chiar dacă acesta a tot insistat.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Mi-ar fi plăcut să mai prezinte . Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”, a declarat Șerban Huidu.

În decembrie 2021, Mihai Găinușă a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde l-a caracterizat în câteva cuvinte pe Șerban Huidu. Este clar că relația lor de prietenie nu ar mai putea fi refăcută vreodată, în urma cuvintelor dure pe care prezentatorul le-a avut la adresa fostului său coleg.

„Este arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă.