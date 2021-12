 Motivul pentru care Sofia Vicoveanca are întotdeauna 10 lei în traista pe care o ia la concerte. A jurat că nu va scoate bancnota

Sofia Vicoveanca ține întotdeauna, în traista cu care merge la concerte, o bancnotă de 10 lei. Interpreta de muzică populară nu scoate niciodată banii din geantă, indiferent de ce s-ar întâmpla. Cântăreața a dezvăluit și motivul pentru care poartă după ea banii și de ce nu schimbă niciodată bancnota de 10 lei.

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară din România. Ea este recunoscută în toată țara pentru o traistă pe care o poartă cu ea la fiecare concert. În geanta, cântăreața duce mereu o bancnotă de 10 lei, ce se pare că este total legată de o superstiție în care ea crede de mulți ani.

Motivul pentru care Sofia Vicoveanca are mereu 10 lei în traistă

Motivul pentru care Sofia Vicoveanca nu a cheltuit niciodată acei bani are o mare legătură și cu ziua și momentul în care i-a primit.

„Eram încă angajată la Rapsozii Botoșanilor. Am avut un spectacol și am cântat. Îmi aduc aminte că a fost pe 22 septembrie spectacolul, dar în sală nu era campanie electorală. Sala era toată pregătită cu bucate alese, cu de toate și lumea așezată la mese.

Eu mă gândesc că a fost o pomenire din partea primarului pentru că nu era nici un fel de campanie. Pe 22 am avut spectacolul, iar pe 23 era ziua mea și, când am intrat pe scenă, băieții mi-au cântat «Mulți ani trăiască».

M-am ciupit ca să-mi revin, am cântat şi fiind ultima în program a venit primarul cu flori și eu nu am mai ieșit din scenă, că era în aşa fel că nu am mai putut să ies”, a povestit ea, potrivit Gândul.

A jurat că acei bani o vor însoți toată viața în trăistuță

Sofia Vicoveanca a povestit că banii sunt de la un bătrânel, care i i-a dat drept răsplată că a cântat, cândva, la nunta fetei lui. Cântăreața a întrerupt atunci discursul primarului și i-a promis omului că va purta întotdeauna banii cu ea în gentuță.

„În timp ce vorbește primarul văd că urcă un bătrânel pe scenă și prin spatele primarului mă trage de mânecă și îmi spune: dumneata ai cântat cândva la nunta fetei mele. Şi îmi strecoară în mână 10 lei și îmi spune: «Să îți iei o ciocolată».

În momentul ăla m-a trecut un fior. Am cerut scuze primarului și am spus: «Vă rog permiteți, îmi dați în vă rog microfonul?» Și am spus așa: «Oameni buni, domnul a venit şi mi-a dat 10 lei ca să îmi cumpăr o ciocolată.

Eu cred că dumnealui are nevoie mai mare de banii ăștia decât mine, dar vă jur că această bancnotă, cât voi trăi, va fi alături de mine în trăistuță». Să știți că am rămas și fără pâine în casă și nu am apelat la acești 10 lei”, a mai mărturisit ea.