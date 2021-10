Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, n-a fost niciodată mireasă. A cântat la foarte multe nunţi, dar n-a avut norocul să îmbrace chiar ea rochia albă.

Artista s-a căsătorit la 27 de ani, nu la 16, cum ar fi dorit mama sa, ea alegându-și bărbatul, după ce a fost curtată intens. Totuși, aceasta spune că nu s-a considerat frumoasă.

A fost virgină în ziua nunții!

Sofia Vicoveanca a avut o singură mare dragoste în viaţa ei: pe soţul Victor Micu, cel care a decedat însă în 2003. „Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă.

Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa”, a declarat Sofia Vicoveanca la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

La 80 ani, n-are medic de familie

Sofia Vicoveanca rămâne o doamnă alertă, la cei 80 de ani ai dânsei. Este şi sănătoasă, spune artista, care s-a şi vaccinat anti-Covid. A afirmat că nu a fumat niciodată și nu a băut cafea, rar câte un păhărel de țuică.

„Rețeta la 80 de ani: foarte multă muncă. N-am medic de familie, pentru că sunt sănătoasă. Am medici, dar nu de familie. Am leacuri băbești pentru glas. M-am vaccinat, să știi! Una e când ești pe scenă și alta când ești la evenimente, așa m-am sfătuit cu unul din impresari.

Nu beau cafea niciodată, pentru că am tensiunea oscilantă. Am încercat odată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi”, i-a mai zis Sofia Vicoveanca lui Măruţă.