Motivul pentru care soția lui Dan Negru nu apare niciodată la TV / Cine este și cu ce se ocupă

figuri din presa românească și unul dintre cei mai apreciați oameni din showbiz. Mulți susținători s-au întrebat mereu cine este soția sa și cu ce se ocupă, cu atât mai mult cu cât aceasta nu apare pe sticla micului ecran.

Dan și Codruța sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună doi copii, pe Bogdan și Dara, iar de-a lungul timpului și-a ținut familia departe de lumina reflectoarelor.

Cu ce se ocupă soția lui Dan Negru

Susținătorii lui Dan Negru și-ar fi dorit să o vadă mai des pe soția acestuia, însă prezentatorul TV a ținut să lămurească de ce Codruța este atât de discretă și nu apare niciodată în spațiul media.

„Nevastă-mea nu are treabă cu lumea asta. E stomatolog. Ce să facă la televizor? La emisiuni cu dinți?! Trebuie să-și cunoști limita. Am văzut mulți oameni în showbiz care zic > Poți să vorbești de paparazzi într-o țară cum e America, în care Brad Pitt, ca să ajungi la el, e securizat de tot felul de bodyguarzi. Are o vilă cu 4.000 mp în jur doar curtea.

Îți trebuie ditamai tunul foto doar ca să-l prinzi pe Brad Pitt în chiloți sau în budigăi. Aici te duci și-i vezi pe toți, la orice benzinărie, că pun benzină. Nu e țara care să aibă noțiunea aia de showbiz grandios”, a declarat Dan Negru pentru canalul