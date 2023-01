Nea Marin și vedetele acuzați că și-au bătut joc de Oaș, tradiții și pălincă

În aceste zile, la postul național Antena 1, s-a difuzat emisiunea „Poftiți pe la noi” filmată în Oaș. Doar că producătorii emisiunii au ieșit puțin din Oaș, cu bună știință sau din ignoranță, ajungând la meșterul crucilor din Cimitirul Vesel de la Săpânța, care nu este în Oaș.

După o vizită la stână ar fi spus indirect că oșenii sunt bețivi

Un medic originar din Negrești Oaș îi acuză pe Nea Marin și vedetele lui că în loc să promoveze zona, mai mult și-au bătut joc de ea, după ce au afirmat, după o vizită la stână că „doar calul era treaz”, acuzând indirect că oșenii sunt bețivi, ca mai apoi, una din vedete să își pună coroana tradițională de mireasă în zonele intime, potrivit .

Medicul în cauză a crescut și s-a educat la Negrești iar acum profesează la Baia Mare și a lansat următorul text la adresa emisiunii și a vedetelor.

„Am urmarit desi nu e genul meu de emisiune , dar fiind vb de Negresti Oas locul unde m-am nascut, am urmarit cele 2 zile de emisiune cu ‘Nea Marin si ma mir de faptul ca nu a avut nici o treaba cu a promova zona, traditia din Negresti.

Cat despre maimutarelile putin spus ale lui Nea Marin si bataile lui, bataia de joc a artistilor la adresa osenilor vizavi de bautura, e deja prea mult.

Ospitalitatea celor din Oas v-a facut sa va simtiti atat de bine incat si la stâna v-ati aratat dispretul si bataia de joc numai pt ca acolo ati fost asteptati cu cantatul specific zonei, ca dupa sa ii faceti betivi si ‘retardati pe oamenii simpli si muncitori, citez ” bă, din toti cei de aici numai calul este treaz„.Bravo bucurestenilor, bine ati venit in provincie.

Nu inseamna ca ador muzica, galagia, ospatul si altele dar este inadmisibil sa vina niste bucuresteni, vedete sau ce sunt si sa ironizeze o zona a tarii, atata timp cat si domnii si doamnele din emisiune ati baut zilnic pahar dupa pahar, deci v-a placut ! 🙂

L-au imbracat pe Andrei in Certeze in portul osenesc de mireasa , numai glume proaste si ironie ca ati fi meritat scosi afara din casa doamnei care se uita la voi cum folositi accesoriile cu care se imbraca o mireasa oseneste pe post de… !

Cat despre primire si gazduire, nu ati meritat. Ati mancat din 2 in 2 ore mese imbelsugate in diverse locatii ca asa sunt osenii, dar nu ati meritat nici macar sfert din ospitalitatea oamenilor. In fine, ati ridiculizat tot ce se poate ridiculiza si nu este vorba de 15 min de I Umor sau Revelion 2023 sau StandUp Comedy.

Liviu Varciu parca asa te numesti, esti de o aroganta iesita din comun desi nu stiu ce meserie ai, pe cea de bufon da dar in rest nu stiu de unde atatea aere de om deranjat de zgomote, munca si oameni simpli muncitori.

Daca ai avea si tu o ocupatie cred ca nu ai mai avea timp sa fi regele Junglei, nu in Oas.

Care a fost tema emisiunii ca nu a inteles nimeni ? Probabil cei din spatele televizorului au ras , cei din zona Oas au ramas uimiti de atitudinea voastra in casele oamenilor care v-au primit.

Este o limita foarte fina in a glumi, a rade cu cineva si nu de cineva si a-ti bate joc in fiecare seara a emisiunii de absolut tot . Am inteles ca trebuia respectat scenariul dar totul are o limita.

Nea Marin, mai poftiti pe la noi iar pe voi dragi ‘Artisti bucuresteni va asteptam dar dupa ce cititi despre traditie, dupa ce terminati cu superioritatea nefondata si loviturile ‘in gluma aplicate ca e prea mult.

Zona Oas are palinca despre care ati spus de zeci de ori, la inceput laudand-o iar dupa facand betivi osenii, dar zona Oas are oameni harnici, frumosi, intelectuali, traditiile sunt frumoase ca in fiecare zona, iar cand scrieti ca locatie Negresti Oas nu mergeti in alte zone pana in Maramures (NU E IN OAS nici Zetea Palincia nici Ciocolata Galactic Nici Portile sculptate. Sunt superbe dar nu e locatia Negresti Oas sau Oasul in sine).

Si inca ceva, ati spus ca v-ati simtit ca in Las Fierbinti. Sper ca la Bucuresti sa va simtiti bine . Rusinos !”, afirma medicul