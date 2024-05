Nemo din Elveția scrie istorie la Eurovision! Este primul artist non-binar care câștigă concursul

Premieră la Eurovision 2024! Nemo din Elveția a devenit primul artist non-binar care câștigă concursul. Melodia „The Code”, care vorbește despre căutarea identității de gen, a primit cele mai multe puncte de la juriile naționale, deși în votul public a ocupat locul patru, totalizând 691 de puncte.

i just know israel is pissed right now

a non-binary singer who’s vocally against the genocide in palestine won the biggest music show in the world

this is not only a victory for nemo & switzerland, but for everyone who believes in PEACE ✊🏼

