Neurochirurgul Leon Dănăilă, dezvăluiri despre marea sa dragoste: „Nu am mai găsit altă persoană!”

Leon Dănăilă este unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi. Acum, celebrul neurochirurg trăiește de pe o zi pe alta, iar unul dintre cele mai triste lucruri este că o face singur, pentru că dragostea vieții sale, soția Alexandrina, a decedat.

Renumitul neurochirurg a fost alături de soția sa timp de 46 de ani, trăind cea mai frumoasă poveste de dragoste, până când moartea i-a despărțit.

Unde a cunoscut-o Leon Dănăilă pe dragostea vieții sale

Fiind repartizat ca medic stagiar la Comănești, județul Bacău, Leon Dănăilă a cunoscut-o pe Alexandrina pe acele meleaguri, pentru că a stat acolo trei ani.

„Acolo am cunoscut-o pe viitoarea mea soție, Alexandrina, farmacistă la policlinica din Comănești. După terminarea facultății din București, a fost repartizată tot la Comănești. Ne-am căsătorit la data de 28 August 1960.

După plecarea noastră de la Sfatul Popular, am invitat, la gazda unde am stat, un coleg cu soția sa. Masa pe care am pregătit-o a constat dintr-o pâine, o sticlă de vin, jumătate de kilogram de brânză și cafea (nechezol).

Ca anotimp, soția mea adora nespus de mult primăvara și lalelele albe", a spus Leon Dănăilă.

După 47 de ani de căsnicie, moartea i-a despărțit

Deși este unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi, Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, iar cel mai trist lucru este faptul că o face singur, după ce, în anul 2006, după 46 de ani de căsnicie, Alexandrina a murit.

„Trăiești cu un om atâția ani de zile. Dacă la un moment dat una dintre persoane se îmbolnăvește nu poți să nu faci gesturi tot frumoase, ca și înainte, cu speranța că poate își va reveni. Eram conștient că boala era destul de gravă, de două ori a fost operată, după a doua nu s-a mai putut redresa. Nici nu mâncam, în câteva săptămâni am slăbit vreo 15 kg. Este ceva de neimaginat.

Am rămas cu o dragoste cum nu se poate spune, nu am mai găsit altă persoană, nici nu am căutat, mi-am dirijat activitatea către a citi, a scrie, către cercetare, am făcut multe descoperiri. Am extrapolat lipsa soției cu activitățile mele profesionale. Fiecare are psihologia lui aparte. Dar fără dragoste nu realizezi nimic nici în profesie, nici în căsătorie”, a mai spus renumitul medic, potrivit sursei citate.