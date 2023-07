Newsweek: A fost o mare actriță care a juca în zeci de piese de teatru și film. A făcut parte din Generația de aur a filmului românesc

Mariana Buruiană împlinește 68 de ani. A fost o mare actriță care a juca în zeci de piese de teatru și film. A făcut parte din Generația de aur a filmului românesc. De trei decenii, Mariana Buruiana s-a retras în munți și a ales calea credinței.

Mariana Buruiană împlinește 68 de ani, dar nu pe scenă, ci în Apuseni unde s-a retras pentru a-și limpezi sufletul. Ultima piesă de teatru piesă de teatru în care apare se joacă 1991. Va mai apărea, un an mai târziu, în 1992, în ecranizarea nuvelei „Domnișoara Cristina”. Are o scurăt apariție în „Ochii care nu se văd” în 1996. Are 40 de ani.

Actriţa Mariana Buruiană s-a născut la 11 iulie 1955, la Arad. Ea a împlinit, azi, 68 de ani. Intră apoi la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti (promoţia 1978, clasa Marin Moraru şi Adriana Popovici), potrivit Uniunii Teatrale din România – UNITER.

A fost colegă de generaţie cu Marcel Iureş, Adrian Pintea, Mirela Gorea, Dragoş Pâslaru, Micaela Caracaş. În anul I de studenţie este distribuită în filmul „Patima” (1975, regia George Cornea), unde o interpretează pe Sabina.

Mai multe detalii pe .