B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”

Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 21:25
Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”
Nicolae Guță a vorbit despre banii pe care-l câștigă din cântări. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. Nicolae Guță spune că n-a strâns avere. Care e motivul
  2. Cât a câștigat Nicolae Guță dintr-un singur live pe TikTok

Nicolae Guță a vorbit despre banii pe care-i face din cântări, dar și cum își gestionează veniturile. Manelistul a spus că a câștigat mulți bani, dar avere n-a făcut pentru că a investit în familia sa: „atâtea femei și atâția copii…”.

Nicolae Guță spune că n-a strâns avere. Care e motivul

„Atâtea femei și atâția copii… Și pentru fiecare am câștigat bani. Când să strâng eu sume? La ora actuală țin un batalion, începând de la utilități, mâncare, combustibil, telefoane, abonamente… Nu am apucat să strâng bani, pentru că nu am avut când. (…)

Am avut bani… Zeci de mii sau chiar poate o sută, o sută și ceva de mii, 150.000… Știu eu cât am avut? Niciodată nu s-a pus problema că eu am avut timp să strâng bani… Probabil că, dacă strângeam, aveam foarte mulți bani! Dar când era să-i strâng? Dacă eu… fă la ăla casă, la ăla ia mașină…”, a susținut Nicolae Guță, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit Libertatea.

Cât a câștigat Nicolae Guță dintr-un singur live pe TikTok

Anul trecut, manelistul a câștigat o sumă consistentă numai dintr-un singur live pe TikTok. Transmisiune a durat patru ore, a fost urmărită de 80.000 de oameni și el a strâns din dedicații aproximativ 180.000 de dolari. După ce platforma a reținut partea sa, Guță a rămas cu 50.000 de dolari.

Întrebat câți bani face acum din Tiktok, Nicolae Guță a răspuns: „La ora actuală? Zero! Pentru că nu intru pe TikTok eu, nu-mi permite timpul. Ceea ce s-a întâmplat atunci e voia Domnului. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Consider că așa a vrut Domnul”.

Tags:
Citește și...
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Monden
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
Monden
Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
Monden
Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
Monden
Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
Monden
Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
Damian Drăghici s-a apropiat de mama sa abia la vârsta de 49 de ani: „Știam cine e, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”. În ce relații sunt acum
Monden
Damian Drăghici s-a apropiat de mama sa abia la vârsta de 49 de ani: „Știam cine e, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”. În ce relații sunt acum
Alexandra Ungureanu: „Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei”. Ce își dorește cântăreața în viitorul apropiat
Monden
Alexandra Ungureanu: „Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei”. Ce își dorește cântăreața în viitorul apropiat
Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
Monden
Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”
Monden
Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Monden
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Catalin Drula
Ultima oră
22:07 - Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
22:01 - Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
21:59 - Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
21:58 - Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
21:40 - Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
21:30 - Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
21:03 - Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
21:00 - Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
20:58 - Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
20:27 - Primar reţinut pentru viol. Este acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui. Despre cine este vorba