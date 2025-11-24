Nicolae Guță a vorbit despre banii pe care-i face din cântări, dar și cum își gestionează veniturile. Manelistul a spus că a câștigat mulți bani, dar avere n-a făcut pentru că a investit în familia sa: „atâtea femei și atâția copii…”.

Nicolae Guță spune că n-a strâns avere. Care e motivul

„Atâtea femei și atâția copii… Și pentru fiecare am câștigat bani. Când să strâng eu sume? La ora actuală țin un batalion, începând de la utilități, mâncare, combustibil, telefoane, abonamente… Nu am apucat să strâng bani, pentru că nu am avut când. (…)

Am avut bani… Zeci de mii sau chiar poate o sută, o sută și ceva de mii, 150.000… Știu eu cât am avut? Niciodată nu s-a pus problema că eu am avut timp să strâng bani… Probabil că, dacă strângeam, aveam foarte mulți bani! Dar când era să-i strâng? Dacă eu… fă la ăla casă, la ăla ia mașină…”, a susținut Nicolae Guță, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit .

Cât a câștigat Nicolae Guță dintr-un singur live pe TikTok

Anul trecut, manelistul o sumă consistentă numai dintr-un singur live pe TikTok. Transmisiune a durat patru ore, a fost urmărită de 80.000 de oameni și el a strâns din dedicații aproximativ 180.000 de dolari. După ce platforma a reținut partea sa, Guță a rămas cu 50.000 de dolari.

Întrebat câți bani face acum din Tiktok, Nicolae Guță a răspuns: „La ora actuală? Zero! Pentru că nu intru pe TikTok eu, nu-mi permite timpul. Ceea ce s-a întâmplat atunci e voia Domnului. Am fost omul potrivit la momentul potrivit. Consider că așa a vrut Domnul”.