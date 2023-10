Nicole Cherry, de urgență la spital / Ce mesaj a transmis artista: „De dimineață chiar nu am mai putut”

Cântăreața Nicole Cherry se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital, de unde a transmis un mesaj pentru fanii săi. Artista a mărturisit că, din motive medicale, este nevoită să ia o pauză de la toate proiectele pentru a se recupera, potrivit . Vezi această postare pe Instagram Perioadă dificilă pentru Nicole Cherry Recent, Nicole Cherry a ajuns la spital după ce a simțit dureri persistente. Această perioadă dificilă vine la scurt timp după ce fetița ei a fost răcită. Cu toate acestea, medicii i-au recomandat să se odihnească, și artista a promis că va face acest lucru după ce va termina filmările pentru proiectele sale curente. Într-un mesaj transmis de pe patul de spital, Nicole a mărturisit că, deși analizele medicale nu au dezvăluit probleme grave, ea simte disconfort și dureri. „Cum am început ziua de azi”, a scris Nicole Cherry, la descrierea pozei în care apare cu branula în mână.

„Sunt bine acum! Mi-am făcut analizele, totul e bine, doar că încă nu mă simt minunat. M-am aranjat puțin că trebuie să filmez neapărat ceva ce nu am apucat ieri, pentru că de ieri am durerile astea. Am tot încercat să mă încarc cu energie pozitivă și să mă gândesc că nu mă doare, dar nu. De dimineață chiar nu am mai putut și aia e, dar o să fiu bine, o să-mi iau câteva zile de odihnă, după ce termin acum de filmat. Aveți grijă de voi!”, a spus Nicole Cherry, pe contul ei oficial de .