Monden » De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod…"

De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod…”

20 aug. 2025, 19:33
De ce nu mai poartă Nicoleta Luciu verighetă. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul: „Trecem printr-un episod..."
Sursa foto: Instagram / @nicoletaluciuofficial

Nicoleta Luciu a atras din nou atenția, după ce fanii au observat că vedeta nu mai poartp verighetă. În spațiul public s-a speculat că vedeta și soțul ei, Zsolt Csergo, traversează o perioadă dificilă sau chiar că cei doi parteneri au decis să o ia pe drumuri diferite. Într-un interviu recent, Nicoleta Luciu a dezvăluit adevăratu motiv pentru care nu poartă bijuteria.  

Cuprins:

  1. De ce nu mai poartă verigheta
  2. De câți ani sunt căsătoriți Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo
  3. Cum a reacționat soțul Nicoletei Luciu când vedeta a hotărât să înceapă un podcast

 

De ce nu mai poartă verigheta

De-a lungul timpului, fanii fostei actrițe nu au ezitat să analizeze și comenteze aspecte din viața personală a acesteia. De când a revenit în lumina reflectoarelor, oamenii au lansat speculații cum că aceasta s-ar fi despărțit de soțul ei pentru că, deși poartă diverse accesorii, nu își poartă verigheta. Nicoleta Luciu a dorit să facă lumină în acest caz și a explicat că motivul pentru care nu poartă bijuteria zilnic este tocmai pentru a o proteja, nicidecum o posibilă separare în familia ei.

„În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”, a explicat Nicoleta Luciu la Știrile Antena Stars, citată de Click!.

De câți ani sunt căsătoriți Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo au devenit oficial o familie încă din 2012. Cei doi formează un cuplu solid, dar care nu a fost scutit de tot soiul de speculații și zvonuri, mai ales legate de separări.

Vedeta a ținut să precizeze că nu traversează o perioadă dificilă în cuplu, ba din contră, ambii sunt extrem de fericiți de revenirea Nicoletei în spațiul public.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem printr-un niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”, a adăugat ea.

 

Cum a reacționat soțul Nicoletei Luciu când vedeta a hotărât să înceapă un podcast

După ani în care Nicoleta Luciu a decis să stea departe de lumina reflectoarelor și să se concentreze pe creșterea copiilor, vedeta a început un podcast și pare că a renăscut. Chiar dacă noua etapă din viața ei îi priește, aceasta s-a consultat înainte cu soțul ei, care i-a fost un sprijin pe tot parcursul tranziției.

„Toate lucrurile acestea, noi le-am discutat în prealabil, după care ne-am pus de comun acord și chiar m-a susținut să fac acest lucru, pentru că eu de 10 ani nu am mai făcut absolut nimic, copiii au crescut, au 14 ani și 17 ani”, a spus Nicoleta Luciu.

