Acasa » Monden » Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)

Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 15:24
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Sursă Foto: Hepta.ro
  1. De ce a emoționat atât de mult fotografia publicată de Prințul William
  2. Ce s-a întâmplat în noaptea tragică în care Prințesa Diana și-a pierdut viața

O amintire din trecut a reapărut în atenția publicului, odată cu publicarea unei fotografii rare din 1984 cu Prințesa Diana. Imaginea, făcută publică de fiul ei cel mare, Prințul William, a emoționat profund admiratorii din întreaga lume. Fotografia surprinde un moment aparte și plin de sensibilitate din viața regretatei prințese.

De ce a emoționat atât de mult fotografia publicată de Prințul William

Un gest simplu, dar încărcat de emoție, a readus în atenție amintirea Prințesei Diana. Fiul ei cel mare a făcut publică o fotografie rară din 1984. Imaginea, văzută pentru prima dată de public, surprinde un moment tandru dintre mamă și fiu. Pe atunci, Prințul William avea doar doi ani, iar Prințul Harry nu se născuse încă.

Publicarea fotografiei, chiar de Ziua Mamei, sărbătorită în a patra duminică din Postul Mare, a fost însoțită de un mesaj profund.

„Îmi amintesc de mama mea, astăzi și în fiecare zi. Un gând pentru toți cei care își amintesc de o persoană dragă astăzi. La mulți ani de Ziua Mamei. W”, a scris Prințul de Wales în descrierea imaginii postată pe Instagram.

Realizată la Highgrove House și păstrată până acum în arhiva privată a familiei, fotografia transmite o emoție autentică. Aceasta subliniază legătura puternică dintre cei doi, rămasă vie în timp.

Ce s-a întâmplat în noaptea tragică în care Prințesa Diana și-a pierdut viața

Prințesa Diana și-a pierdut viața în noaptea de 30 spre 31 august 1997, în urma unui grav accident de mașină petrecut în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Mașina în care se afla, alături de partenerul său, Dodi Al-Fayed, și de șofer, circula cu viteză mare în timp ce încerca să scape de paparazzi.

Impactul a fost devastator, iar aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au încercat să o salveze, însă rănile interne suferite au fost prea grave. Decesul său a șocat întreaga lume și a generat un val de durere fără precedent, milioane de oameni plângând dispariția uneia dintre cele mai iubite figuri publice din istorie.

