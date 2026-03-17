De ce a emoționat atât de mult fotografia publicată de Prințul William

Un gest simplu, dar încărcat de emoție, a readus în atenție amintirea . Fiul ei cel mare a făcut publică o fotografie rară din 1984. Imaginea, văzută pentru prima dată de public, surprinde un moment tandru dintre mamă și fiu. Pe atunci, Prințul William avea doar doi ani, iar Prințul Harry nu se născuse încă.

Publicarea fotografiei, chiar de Ziua Mamei, sărbătorită în a patra duminică din Postul Mare, a fost însoțită de un mesaj profund.

„Îmi amintesc de mama mea, astăzi și în fiecare zi. Un gând pentru toți cei care își amintesc de o persoană dragă astăzi. La mulți ani de Ziua Mamei. W”, a scris Prințul de Wales în descrierea imaginii .

Realizată la Highgrove House și păstrată până acum în arhiva privată a familiei, fotografia transmite o emoție autentică. Aceasta subliniază legătura puternică dintre cei doi, rămasă vie în timp.

Ce s-a întâmplat în noaptea tragică în care Prințesa Diana și-a pierdut viața

Prințesa Diana în noaptea de 30 spre 31 august 1997, în urma unui grav accident de mașină petrecut în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Mașina în care se afla, alături de partenerul său, Dodi Al-Fayed, și de șofer, circula cu viteză mare în timp ce încerca să scape de paparazzi.

Impactul a fost devastator, iar aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au încercat să o salveze, însă rănile interne suferite au fost prea grave. Decesul său a șocat întreaga lume și a generat un val de durere fără precedent, milioane de oameni plângând dispariția uneia dintre cele mai iubite figuri publice din istorie.