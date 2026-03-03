Noi provocări la Survivor! Emisiunea Survivor România 2026 atrage atenția publicului cu o nouă serie de participanți, printre care se speculează că s-ar număra și Magicianul Robert Tudor. Antena 1 a recrutat persoane care au mai trecut prin reality-show-urile sale, obișnuite cu provocările și foamea din junglă.

O altă concurentă care urmează să își facă apariția la Survivor este chiar Olga Barcari, care a participat împreună cu Karmen Minune la Asia Express, emisiune câștigată de Gabi Tamaș.

Magicianul Robert Tudor va intra la Survivor?

Cunoscutul magician a stârnit speculații după o postare pe , unde a comentat prestația unei concurente, potrivit . Robert Tudor a susținut că producătorii „au băgat pericolul la ” și a explicat cum echipa se destabilizează din cauza uneia dintre concurente:

„Frumoasă emisiune, îmi pare că producătorii au băgat pericolul la războinici, Ramona Micu, doar urmăriți să vedeți dacă are una din astea: Factor constant de scandal Toxicitate emoțională în echipă Victimizare exagerată Orgoliul înaintea jocului Manipulare prin conflict Energie negativă permanentă Lipsă de autocontrol Distruge coeziunea Războinicilor

Ultimele 2 dueluri le-a pierdut”, este mesajul scris de magicianul Robert Tudor.

Magicianul a criticat-o pe Ramona Micu și a acuzat-o că perturbă relațiile din trib, că pretinde că este victimă și inițiază conflicte care dezechilibrează echipa. Tensiunile dintre concurenți au crescut, iar în trib s-au format grupuri mai mici, aproape ca niște „bisericuțe”.

Noi provocări la Survivor! Ce se întâmplă cu duelurile

Legăturile dintre concurenți se văd clar în dueluri, cum a fost cazul lui Nicu și Kaan. În episodul din 1 martie 2026, cei doi au fost trimiși la duel după votul colectiv și votul posesorului de imunitate. În timpul duelului, Nicu s-a accidentat la a treia intrare pe teren, iar competiția de eliminare a fost suspendată, lăsând echipa în așteptarea rezultatelor.

Jungla din Survivor 2026 promite provocări extreme, alianțe surprinzătoare și strategii neașteptate. Concurenții trebuie să se adapteze rapid, să depășească foamea, oboseala și tensiunile din echipe.