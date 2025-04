„O duce foarte bine mai departe”. Ce moștenire i-a lăsat Cătălin Cazacu fiului său

a mărturisit că i-a lăsat lui său o pe care „o duce foarte bine mai departe”, scrie .

Despre ce este vorba

„Pasiunea ptr motor am pasat-o fiului meu care o duce foarte bine mai departe. Anul acesta a avut o primă etapă și a ieșit pe locul întâi la Campionatul Balcanic. Nu mă pot duce încă la concursurile lui. Am fost de vreo două ori, iar ultima oară am plecat la jumătatea cursei pentru că nu am putut rezista. Încă nu pot să mă uit. Am fost acolo și când a căzut. Numai eu știu prin ce am trecut. E complicat. El acum e antrenat de fostul meu antrenor. Cred că prezența mea nu este tot timpul una benefică. Și de aceea îl las să meargă încă singur, până voi putea eu să-l văd. Momentan, emoțional sunt foarte implicat și mi-e greu”, a declarat Cătălin Cazacu, pentru Cancan.

Cătălin Cazacu nu se consideră „un model de urmat, care să-i dea sfaturi în viața sentimentală” fiului său, însă tot ce i-a zis a fost „să facă propriile greșeli, să nu le ia pe ale nimănui” căci din ele învață. De asemenea, el a mărturisit că este „mândru de realizările copilului”.