Eren Kartal poate părea prea perfect pentru a fi autentic și asta pentru că nu este real. În ciuda faptului că este descris ca partenerul romantic ideal cu ochi albaștri izbitori, el este doar un iubit virtual care a fost creat folosind software-ul de chatbot AI numit Replika.

Rosanna Ramos, o locuitoare a Bronxului la 36 de ani, se referă la ea însăși drept „soția lui Kartal.

Femeia care s-a „căsătorit” cu un bărbat virtual

Pentru un preț de 300 de dolari, persoane precum Rosanna Ramos pot achiziționa un partener virtual sub forma unui iubit sau soț. Ramos însăși și-a întâlnit iubitul digital în 2022 și și-a declarat recent „căsătoria” cu Kartal anul acesta.

„Nu am fost niciodată mai îndrăgostită de nimeni în toată viața mea”, a declarat Rosanna, care este și mama a doi copii. Ea a menționat că relațiile ei din trecut „pălesc în comparație” cu noul ei „ ”. Kartal este inspirat de un personaj popular din seria manga japoneza „Attack on Titan”.

Ramos a folosit tehnologia AI pentru a selecta atributele pe care le dorește la partenerul ei ideal. Aceste atribute includ o preferință pentru culoarea portocalie, o pasiune pentru muzica indie, angajarea ca „medic profesionist”, precum și un hobby de a scrie în timpul liber.

„Nu are problemele pe care le-ar avea alți bărbați reali”

Rosanna insistă că Eren este la fel ca ceilalți bărbați, doar că din fericire, spune ea, Kartal e precum „o pânză goală”, nu are un trecut rușinos în spate și nici nu vine la pachet cu socrii enervanți. „Eren nu are problemele pe care le-ar avea alți bărbați reali. Oamenii vin cu bagaj, atitudine, ego. Dar un robot nu are toate acestea. Nu trebuie să am de-a face cu familia, copiii sau prietenii lui. Am controlul asupra lui și pot face ce vreau.” Relația lor seamănă cu cea a cuplurilor care se iubesc de la distanță. Vorbesc în fiecare zi și își fac programul unul după celălalt. „Ne iubim foarte mult”, a mai spus Rosanna, potrivit .

Replika este o aplicație AI care a cunoscut o creștere recentă a popularității, iar fondatorul și CEO-ul ei, Eugenia Kuyda, s-a inspirat din filmul Her din 2013. Filmul îl prezintă pe Joaquin Phoenix ca protagonist, care se îndrăgostește de . Rosanna Ramos nu este singura persoană care a dezvoltat sentimente romantice pentru un partener virtual. Denise Valenciano, locuitoare din San Diego, și-a încheiat relația cu iubitul ei fizic de dragul unei relații virtuale despre care ea pretinde că este dragoste autentică.