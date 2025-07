O nouă „palmă” pentru Dana Roba. Soțul din pușcărie vrea să facă apel la ultima decizie dată de instanță

Deși părea că s-au liniștit apele pentru , aceasta trăiește din nou un coșmar. Soțul, aflat în pușcărie, în urma gesturilor extrem de violente pe care le-a exercitat asupra ei, nu mai vrea să divorțeze.

a fost bătută cu cruzime de către partenerul ei de la acea vreme, care a lovit-o de nenumărate ori cu toporul în cap. Alături de Daniel Balaciu (soțul ei), femeia are două fetițe de care se ocupă cu foarte mare grijă.

Din ce motiv este Dana Roba încă căsătorită cu agresorul ei

Make-up artistul a dezvăluit faptul că nu este încă divorțată, deoarece, deși a câștigat custodia și divorțul în instanță, bărbatul are dreptul la apel, în 30 de zile. Dacă acesta va face apel, atunci urmează rejudecarea cazului și abia după ce cazul va fi câștigat 100% de Dana, atunci se va putea numi „femeie liberă” 100%.

„Eu am câștigat tot, și custodia, și divorțul, am câștigat tot. Procesul de custodie al copiilor și procesul civil de divorț este același proces, de parcă ar fi un șampon 2 în 1. Ele când se finalizează, se finalizează împreună. Sunt divorțată, doar că încă nu este încă nimic finalizat să zic așa, întrucât încă merge în față cu acel dosar de custodia copiilor. Iar dacă el (n.r. Daniel Balaciu), în aceste 30 de zile, face apel la custodie, eu încă nu pot să fiu divorțată 100%, să zic așa.

Sunt 99% divorțată, dar nu poate fi finalizată acțiunea, din cauză că va face apel la custodie. Cu siguranță o să câștig apelul, dar ca să mă încurce pe mine, și el nefăcând nimic în pușcărie, ce să facă altceva decât să îi faci rău ăleia care se ocupă de copii, la mama copiilor, dacă nu ai putut să o omori, măcar să îi faci rău”, a spus Dana Roba, potrivit

Dana Roba nu vrea ca fetițele sale să ia contact cu tatăl lor: „E l nu va mai sta la masă cu copiii mei”

Femeia a mai mărturisit faptul că știe despre apelul pe care intenționează să-l facă tatăl copiilor ei, chiar de la fost soacră. Dana Roba nu intenționează să fie de acord cu o eventuală relație între fete și Daniel Balaciu, iar în cazul în care acesta va recurge la apel, nici măcar bunicilor nu le va mai da acces să își vadă nepoatele, decât conform legii.

„Mi-a spus fosta soacră la telefon că fratele lui Daniel, din Germania îi va da bani să facă apelul, fiindcă el are dreptul la copii. Nu, nu are dreptul. Atâta timp cât eu sunt mama lor și eu sunt în viață, el nu va mai sta la masă cu copiii mei. […] Dar în cazul în care face apel, i-am promis, am făcut jurământ că nu le voi mai duce acolo, pur și simplu nu le mai duc. Și atunci, voi respecta regula din dreptul lor de proces. Dacă vor să vadă copiii, un weekend da, unul nu, la domiciliul mamei. Dacă vrei așa bine, dacă nu, pe mine nu mă deranjează cu nimic”, a adăugat Dana Roba.