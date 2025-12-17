B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”

Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”

B1.ro
17 dec. 2025, 14:19
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Sursa Foto: Instagram- anamariaprodanreghecampf
Cuprins
  1. Ce mesaj i-a transmis Bebeto mamei sale, Anamaria Prodan, de ziua ei
  2. Ce spune Anamaria Prodan despre o posibilă nuntă cu Ronald Gavril

Este sărbătoare în familia Anamariei Prodan. Impresara a împlinit 52 de ani, vârstă pe care o ascunde prin forma fizică de invidiat și spiritul tânăr. Cu această ocazie, Bebeto, fiul pe care Anamaria Prodan îl are cu Laurențiu Reghecampf, i-a transmis un mesaj emoționant, prin care nu a ezitat să își exprime admirația față de mama lui. Nici Roland Gavril nu a ratat șansa să îi spună public cât de mult o iubește.  

Ce mesaj i-a transmis Bebeto mamei sale, Anamaria Prodan, de ziua ei

Anamaria Prodan este mama a trei copii. Din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, le are pe Rebecca și Sarah Dumitrescu, iar din relația cu Laurențiu Reghecampf – pe Bebeto. Fiul impresare a marcat ziua acesteia de naștere cu un mesaj emoționant, distribit pe propria pagină de Instagram. Mesajul tânărului a reflectat dragostea pe care i-o poartă mamei sale, dar și rolul important pe care l-a jucat aceasta în formarea lui.

„La mulți ani, pentru mama mea minunată, modelul meu și cea mai bună inspirație. Te iubesc până la lună și înapoi!”, a fost mesajul lui Bebeto pentru Anamaria Prodan.

Și iubitul impresarei, Ronald Gavril, i-a făcut o declarație publică de dragoste cu ocazia zilei de naștere: „Happy birthday, my love“, a scris pugilistul.

Ce spune Anamaria Prodan despre o posibilă nuntă cu Ronald Gavril

După un divorț intens mediatizat, Anamaria Prodan și-a găsit liniștea în brațele sportivului Ronald Gavril. Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, ba chiar au luat decizia de a locui împreună. Deși pugilistul a cerut-o în căsătorie, iar impresara a acceptat fără să stea pe gânduri, cuplul nu își face planuri de nuntă.

„Da, toată lumea întreabă, dar nici nu știu, cred că asta trebuie să vină natural, nu e că gata, acum vreau să fac nuntă. Nici nu știu dacă fac, nici nu știu când, dar dacă o să fie, eu cred că Dumnezeu le așază așa cum trebuie”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru Click!.

Tags:
Citește și...
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Monden
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
Monden
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Monden
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
Monden
Cătălin Măruță a dezvăluit ce face înainte să intre în direct. Ritualul care îl ajută după 18 ani de televiziune: „Țin mult la rutina asta”
Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
Monden
Gina Pistol, moment sincer din viața de mamă. Vedeta cere ajutorul internauților într-o problemă pe care o are cu Josephine
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Monden
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Monden
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Monden
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Monden
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Monden
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Ultima oră
16:11 - Nicușor Dan, reacție la ideea de „resetare” a coaliției cerută de Bolojan: „Nu fac bine nimănui”
16:03 - Pașaportul românesc, printre cele mai dorite din lume. Ce spun analiștii
15:58 - Nicușor Dan: Când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. Totuși, lucrurile astea trebuie probate (VIDEO)
15:57 - Newsweek: Ex-judecătoarea Tudose, pensionată la 53 ani cu 23.000 lei pensie s-a reangajat avocat: Savonea, profesionistă
15:54 - Societatea Națională de Medicina Familiei îndeamnă populația să se vaccineze antigripal odată cu debutul sezonului gripal
15:51 - Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
15:39 - Români păcăliți cu locuri de muncă în Germania. Unde au ajuns, de fapt, și ce li s-a întâmplat
15:35 - De ce a fost amendat Radu Miruță de către AMEPIP: „Este un maxim al ridicolului”
15:35 - Accident rutier în județul Cluj. Un TIR care transporta 200 de porci s-a răsturnat pe E81 (VIDEO)
15:30 - Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online