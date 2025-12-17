Este sărbătoare în familia Anamariei Prodan. Impresara a împlinit 52 de ani, vârstă pe care o ascunde prin forma fizică de invidiat și spiritul tânăr. Cu această ocazie, Bebeto, fiul pe care Anamaria Prodan îl are cu Laurențiu Reghecampf, i-a transmis un mesaj emoționant, prin care nu a ezitat să își exprime admirația față de mama lui. Nici Roland Gavril nu a ratat șansa să îi spună public cât de mult o iubește.

Ce mesaj i-a transmis Bebeto mamei sale, Anamaria Prodan, de ziua ei

Anamaria Prodan este mama a trei copii. Din căsnicia cu Tiberiu Dumitrescu, le are pe Rebecca și Sarah Dumitrescu, iar din relația cu Laurențiu – pe Bebeto. Fiul impresare a marcat ziua acesteia de naștere cu un mesaj emoționant, distribit pe propria pagină de Instagram. Mesajul tânărului a reflectat dragostea pe care i-o poartă mamei sale, dar și rolul important pe care l-a jucat aceasta în formarea lui.

„La mulți ani, pentru mama mea minunată, modelul meu și cea mai bună inspirație. Te iubesc până la lună și înapoi!”, a fost mesajul lui Bebeto pentru .

Și iubitul impresarei, Ronald Gavril, i-a făcut o declarație publică de dragoste cu ocazia zilei de naștere: „Happy birthday, my love“, a scris pugilistul.

Ce spune Anamaria Prodan despre o posibilă nuntă cu Ronald Gavril

După un divorț intens mediatizat, Anamaria Prodan și-a găsit liniștea în brațele sportivului Ronald Gavril. Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, ba chiar au luat decizia de a locui împreună. Deși pugilistul a cerut-o în căsătorie, iar impresara a acceptat fără să stea pe gânduri, cuplul nu își face planuri de nuntă.

„Da, toată lumea întreabă, dar nici nu știu, cred că asta trebuie să vină natural, nu e că gata, acum vreau să fac nuntă. Nici nu știu dacă fac, nici nu știu când, dar dacă o să fie, eu cred că Dumnezeu le așază așa cum trebuie”, a dezvăluit Anamaria Prodan, pentru Click!.