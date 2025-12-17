Soția lui a emoționat comunitatea online după ce a publicat un videoclip sincer din viața de mamă. Reacția fiicei sale, Josephine, la o situație aparent banală a determinat-o pe Gina Pistol să ceară sfaturi părinților din mediul online. Subiectul a stârnit rapid un val de reacții și mesaje de susținere.

De ce încearcă Gina Pistol să o dezobișnuiască pe Josephine

Gina Pistol a ales să împărtășească cu urmăritorii un episod real din viața de zi cu zi. În videoclipul postat, aceasta se pregătește să iasă din casă într-o seară obișnuită. Atmosfera se schimbă rapid, din cauza reacției fiicei sale. Josephine se aude pe fundal, vizibil afectată de ideea că mama ei va pleca.

Momentul a atras atenția fanilor prin naturalețe și emoție. Gina nu a încercat să ascundă dificultățile maternității. Dimpotrivă, a arătat exact cum arată o seară obișnuită pentru un părinte.

Vedeta a vorbit deschis despre o problemă frecvent întâlnită în familii cu copii mai mici: Josephine s-a obișnuit să doarmă alături de părinți. Tranziția către somnul singură s-a dovedit dificilă, astfel că Gina a cerut ajutor sincer, fără a pretinde că are toate răspunsurile.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, se arată în descrierea .

Ce i-au recomandat internauții Ginei Pistol

Internauții au reacționat rapid la apelul Ginei Pistol. Secțiunea de comentarii s-a umplut de sfaturi practice de la părinți care au trecut prin experiențe similare.

„Noi i-am cumparat un pătuț și l-am pus în cameră lângă patul nostru, la distanța de 2-3 pași. I-am pus protecție și i-am lăsat o mică parte liberă să urce și să coboare singur. După cam o săptămână adormea în pătuț și dacă se trezea noaptea vedea patul și ne vedea acolo (sau vedea ca este cineva acolo) și de cele mai multe ori adoarme singur înapoi. Sunt din ce în ce mai rare trezirile nocturne, doar când sunt salturi și adoarme doar la el în pătuț acum cu o jucărie aleasă înainte de nani și o jucărie de pluș. Cred ca te poate ajuta varianta asta”, a scris o internaută.

„Pregătită camera copilului, cu tot ce trebuie, ce ii place: jucăria preferată, veioza, apă si înștiințat copilul că s-a făcut mare, că asta e camera lui și că mai are 5 zile pană o să doarmă singur. Apoi mai sunt 4, 3, 2, …. o seară. Din momentul acela doarme singură, fiindcă e mare. Ea va încerca în primele zile să o strige pe mama, se va duce tata, îi va explica faptul că e mare și că trebuie să aibă camera ei, lumea ei, aerul ei. E o metoda care la mine a funcționat…”, a comentat o altă persoană.

Cei care nu au avut recomandări, au trimis mesaje de încurajare și susținere.

Sinceritatea vedetei a fost intens apreciată. Fanii au remarcat lipsa unei imagini idealizate. Gina a fost văzută ca o mamă reală, cu dileme firești și emoții autentice.